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Может ли работодатель не выплатить работнику командировочные средства — ответ Гоструда

22:00, 20 апреля 2025
Требование к работнику поехать в командировку без предоставления командировочных средств является нарушением трудового законодательства.
Может ли работодатель не выплатить работнику командировочные средства — ответ Гоструда
Фото: unsplash
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В Восточном межрегиональном управлении Госинспекции труда разъяснили, может ли работодатель не выплачивать сотруднику средства на командировку.

Требование к работнику поехать в командировку без предоставления командировочных средств является нарушением трудового законодательства.

Согласно статье 121 Кодекса законов о труде Украины, сотрудники имеют право на возмещение расходов и получение других компенсаций, связанных с выполнением служебных обязанностей в командировке.

Работникам, направляемым в командировку, выплачиваются суточные за каждый день пребывания, расходы на проезд к месту назначения и обратно, а также расходы на проживание — в порядке и размерах, установленных законодательством.

Командировки часто связаны с непредвиденными расходами, и без аванса сотрудник может оказаться в затруднительном финансовом положении, что может негативно сказаться на выполнении служебных задач.

Предоставление аванса позволяет работнику своевременно оплатить необходимые траты, такие как билеты, жильё и питание.

В письме Минсоцполитики от 7.11.2013 № 998/13/155-13 особо подчёркивается, что отправка сотрудника в командировку без аванса является нарушением трудового законодательства.

При этом возможна ситуация, когда выданных средств оказывается недостаточно — тогда работодатель обязан компенсировать все расходы в полном объёме после возвращения сотрудника.

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