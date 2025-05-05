На Полтавщині багатодітна мати вбила новонародженого сина після пологів — жінку судитимуть

Після пологів вдома жінка руками розірвала пуповину та накидала на новонародженого мокрий одяг, чим обмежила немовляті доступ повітря.

Фото: freepik

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На Полтавщині судитимуть 34-річну жінку, яка власноруч вбила свою новонароджену дитину. Про це повідомляє Полтавська обласна прокуратура.

За даними слідства, 31 січня цього року вранці жінка за місцем проживання народила хлопчика.

Відразу після пологів вона руками розірвала пуповину та накидала на новонародженого мокрий одяг, чим обмежила немовляті доступ повітря.

Відповідно до лікарського свідоцтва смерть дитини настала внаслідок механічної асфіксії.

У прокуратурі вказують, що жінка є багатодітною матір’ю, на відповідному обліку у зв’язку з вагітністю не перебувала.

На момент настання пологів вона мала можливість звернутися до медичного закладу, проте свідомо цього не зробила.

Жительці Миргородського району інкримінують умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини (ст. 117 КК України).

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