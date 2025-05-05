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В Полтавской области многодетная мать убила новорожденного сына после родов — женщину будут судить

07:37, 5 мая 2025
После родов дома женщина руками разорвала пуповину и набрасывала на новорожденного мокрую одежду, чем ограничила младенцу доступ воздуха.
В Полтавской области многодетная мать убила новорожденного сына после родов — женщину будут судить
Фото: freepik
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В Полтавской области будут судить 34-летнюю женщину, которая собственноручно убила своего новорожденного ребенка. Об этом сообщает Полтавская областная прокуратура.

По данным следствия, утром 31 января этого года женщина родила мальчика по месту жительства.

Сразу после родов она вручную перерезала пуповину и накрыла новорожденного мокрой одеждой, тем самым перекрыв доступ воздуха.

Согласно медицинскому свидетельству, причиной смерти ребенка стала механическая асфиксия.

В прокуратуре уточняют, что женщина является многодетной матерью, на учете по беременности не состояла.

На момент начала родов у нее была возможность обратиться за медицинской помощью, однако она сознательно этого не сделала.

Жительнице Миргородского района предъявлено обвинение в умышленном убийстве матерью своего новорожденного ребенка (статья 117 Уголовного кодекса Украины).

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