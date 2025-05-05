Міноборони затвердило новий курс для фахівців соціального супроводу військових

Центральне управління цивільно-військового співробітництва Генштабу ЗСУ запускає оновлений курс для соціальних працівників військових частин.

Фото: mod.gov.ua

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Міністерство оборони України повідомило про затвердження оновленого курсу навчання фахівців служби супроводу військовослужбовців. Курс, розроблений Центральним управлінням цивільно-військового співробітництва Генерального штабу Збройних сил України (ЦУЦВС ГШ ЗСУ), орієнтований на перепідготовку фахівців соціального супроводу та триватиме 8 днів.

Навчання включатиме важливі модулі, що охоплюють знання нормативно-правових актів у сфері соціальних гарантій, а також інструменти для надання комплексних послуг з супроводу військовослужбовців. «Особлива увага приділяється вмінню фахівця служби супроводу взаємодіяти з громадами та партнерами, щоб більш точково вирішувати проблему людини, що звертається. Також на курсах ми роз’яснюємо механізми отримання пільг та гарантій для військових та членів їхніх родин», — розповів начальник ЦУЦВС ГШ ЗСУ полковник Олександр Кутков.

Програма навчання також передбачає проведення стратегічних сесій та симуляцій реальних ситуацій, що можуть виникнути під час роботи з військовими та їх родинами, зокрема у кризових випадках, таких як зникнення безвісти чи поранення. Курс пройдуть 30 представників військових частин.

Серед викладачів — фахівці з державного управління у сфері соціальної політики, правозахисники, юристи, аналітики психічного здоров’я, а також представники громадських та благодійних організацій, які працюють із соціальним та правовим захистом військових і їхніх родин.

Згідно з положенням, служби супроводу надають військовим та їхнім родинам допомогу з правових, соціально-побутових та медичних питань. Вони інформують про права та пільги, надають консультації, допомагають із заповненням документів та підтримують зв’язок між військовими, їх родинами та органами влади, медичними установами та громадськими організаціями.

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