Минобороны утвердило новый курс для специалистов социального сопровождения военных

Центральное управление гражданско-военного сотрудничества Генштаба ВСУ запускает обновленный курс для социальных работников воинских частей.

Фото: mod.gov.ua

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Министерство обороны Украины сообщило об утверждении обновленного курса обучения специалистов службы сопровождения военнослужащих. Курс, разработанный Центральным управлением гражданско-военного сотрудничества Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ЦУЦВС ГШ ВСУ), ориентирован на переподготовку специалистов социального сопровождения и продлится 8 дней.

Обучение будет включать важные модули, охватывающие знания нормативно-правовых актов в сфере социальных гарантий, а также инструменты для предоставления комплексных услуг по сопровождению военнослужащих. «Особое внимание уделяется умению специалиста службы сопровождения взаимодействовать с общинами и партнерами, чтобы более точечно решать проблему обращающегося человека. Также на курсах мы разъясняем механизмы получения льгот и гарантий для военных и членов их семей», - рассказал начальник ЦУЦВС ГШ ВСУ полковник Александр Кутков.

Программа обучения также предусматривает проведение стратегических сессий и симуляций реальных ситуаций, которые могут возникнуть при работе с военными и их семьями, в частности в кризисных случаях, таких как исчезновение без вести или ранения. Курс пройдут 30 представителей воинских частей.

Среди преподавателей - специалисты по государственному управлению в сфере социальной политики, правозащитники, юристы, аналитики психического здоровья, а также представители общественных и благотворительных организаций, которые работают с социальной и правовой защитой военных и их семей.

Согласно положению, службы сопровождения оказывают военным и их семьям помощь по правовым, социально-бытовым и медицинским вопросам. Они информируют о правах и льготах, предоставляют консультации, помогают с заполнением документов и поддерживают связь между военными, их семьями и органами власти, медицинскими учреждениями и общественными организациями.

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