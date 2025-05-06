Посадовець держустанови виплатив понад 2,2 млн грн зарплати працівникам, які були за кордоном

Правоохоронці повідомили про підозру посадовцю Державної інноваційної фінансово-кредитної установи.

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У Києві правоохоронці повідомили про підозру посадовцю Державної інноваційної фінансово-кредитної установи у вчиненні розтрати чужого майна.

Як повідомила Київська міська прокуратура, у червні 2022 року виконувач обов’язків голови правління установи погоджував нараховування та виплату заробітної плати трьом працівникам, які перебували за кордоном.

При цьому, відповідно до вимог урядової постанови, що регламентує організацію роботи працівників державного сектору економіки, отримувати зарплатню, перебуваючи за кордоном, такі працівники могли лише у разі офіційного відрядження за межі України. В іншому разі відсутні підстави обліковувати їм робочий час. Тобто працівники повинні були повернутися до України та продовжити роботу, оформити відпустку без збереження заробітної плати або ж звільнитися.

«Втім, у період з червня 2022 року по березень 2024 року, трьом посадовим особам Державної інноваційної фінансово-кредитної установи, які перебували за кордоном, безпідставно нарахували та виплатили зарплату на загальну суму понад 2,2 млн гривень, сплативши з неї ЄСВ. Таким чином підприємству заподіяли шкоду на цю суму», - додали у прокуратурі.

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