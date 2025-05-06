Практика судів
  1. В Україні

Посадовець держустанови виплатив понад 2,2 млн грн зарплати працівникам, які були за кордоном

21:31, 6 травня 2025
Правоохоронці повідомили про підозру посадовцю Державної інноваційної фінансово-кредитної установи.
Посадовець держустанови виплатив понад 2,2 млн грн зарплати працівникам, які були за кордоном
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві правоохоронці повідомили про підозру посадовцю Державної інноваційної фінансово-кредитної установи у вчиненні розтрати чужого майна.

Як повідомила Київська міська прокуратура, у червні 2022 року виконувач обов’язків голови правління установи погоджував нараховування та виплату заробітної плати трьом працівникам, які перебували за кордоном.

При цьому, відповідно до вимог урядової постанови, що регламентує організацію роботи працівників державного сектору економіки, отримувати зарплатню, перебуваючи за кордоном, такі працівники могли лише у разі офіційного відрядження за межі України. В іншому разі відсутні підстави обліковувати їм робочий час. Тобто працівники повинні були повернутися до України та продовжити роботу, оформити відпустку без збереження заробітної плати або ж звільнитися.

«Втім, у період з червня 2022 року по березень 2024 року, трьом посадовим особам Державної інноваційної фінансово-кредитної установи, які перебували за кордоном, безпідставно нарахували та виплатили зарплату на загальну суму понад 2,2 млн гривень, сплативши з неї ЄСВ. Таким чином підприємству заподіяли шкоду на цю суму», - додали у прокуратурі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

прокуратура Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Раді зареєстрували законопроект про діяльність приватних компаній у військовій сфері, які зможуть здійснювати імпорт та експорт зброї

Законопроект депутатів «Слуги народу» передбачає, що імпорт та експорт вогнепальної зброї та боєприпасів до неї може здійснюватися суб’єктами здійснення міжнародної діяльності у військовій сфері.

ВККС оголосила поіменні списки допущених до складення іспиту кандидатів у місцеві суди

Стали відомі прізвища кандидатів у судді місцевих судів, яких 6 травня допустили до складення іспитів.

Факт вручення паперової повістки буде відображатися у Реєстрі військовозобов’язаних «Оберіг»

Кабмін передбачив, що факт вручення повістки на бланку буде відображатися в електронному реєстрі.

Фрідріх Мерц обраний канцлером Німеччини з другої спроби

Бундестаг обрав Фрідріха Мерца канцлером Німеччини

Парламентський комітет підтримав ратифікацію угоди про надра зі США

Комітет із закордонних справ прийняв рішення рекомендувати до ратифікації угоду зі США про корисні копалини.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна П'єнта
    Інна П'єнта
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Ольга Склярук
    Ольга Склярук
    суддя Східного апеляційного господарського суду