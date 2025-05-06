Практика судов
  1. В Украине

Чиновник госпредприятия выплатил более 2,2 млн грн зарплаты сотрудникам, которые находились за границей

21:31, 6 мая 2025
Правоохранители сообщили о подозрении должностному лицу Государственного инновационного финансово-кредитного учреждения.
Чиновник госпредприятия выплатил более 2,2 млн грн зарплаты сотрудникам, которые находились за границей
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении должностному лицу Государственного инновационного финансово-кредитного учреждения в совершении растраты чужого имущества.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, в июне 2022 года исполняющий обязанности председателя правления учреждения согласовывал начисление и выплату заработной платы трем сотрудникам, которые находились за границей.

При этом, согласно требованиям правительственного постановления, регулирующего организацию труда работников государственного сектора экономики, получать зарплату, находясь за пределами Украины, такие сотрудники могли только в случае официальной командировки. В противном случае отсутствуют основания для учета им рабочего времени. То есть работники должны были вернуться в Украину и продолжить работу, оформить отпуск без сохранения заработной платы или уволиться.

«Тем не менее, в период с июня 2022 года по март 2024 года, трем должностным лицам Государственного инновационного финансово-кредитного учреждения, находившимся за границей, безосновательно начислили и выплатили заработную плату на общую сумму более 2,2 млн гривен, уплатив с нее ЕСВ. Таким образом предприятию был нанесен ущерб на эту сумму», — добавили в прокуратуре.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура Киев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Раде зарегистрировали законопроект о деятельности частных компаний в военной сфере, которые смогут осуществлять импорт и экспорт оружия

Законопроект депутатов «Слуги народа» предусматривает, что импорт и экспорт огнестрельного оружия и боеприпасов к нему могут осуществляться субъектами, осуществляющими международную деятельность в военной сфере.

ВККС объявила поименные списки допущенных к сдаче экзамена кандидатов в местные суды

Стали известны фамилии кандидатов в судьи местных судов, которых 6 мая допустили к сдаче экзаменов.

Факт вручения бумажной повестки будет отображаться в Реестре военнообязанных «Оберег»

Кабмин предусмотрел, что факт вручения повестки на бланке будет отображаться в электронном реестре.

Фридрих Мерц избран канцлером Германии со второй попытки

Бундестаг избрал Фридриха Мерца канцлером Германии.

Парламентский комитет поддержал ратификацию соглашения о недрах с США

Комитет по иностранным делам принял решение рекомендовать к ратификации соглашение с США о полезных ископаемых.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна П'єнта
    Інна П'єнта
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Ольга Склярук
    Ольга Склярук
    суддя Східного апеляційного господарського суду