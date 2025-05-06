Чиновник госпредприятия выплатил более 2,2 млн грн зарплаты сотрудникам, которые находились за границей

Правоохранители сообщили о подозрении должностному лицу Государственного инновационного финансово-кредитного учреждения.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении должностному лицу Государственного инновационного финансово-кредитного учреждения в совершении растраты чужого имущества.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, в июне 2022 года исполняющий обязанности председателя правления учреждения согласовывал начисление и выплату заработной платы трем сотрудникам, которые находились за границей.

При этом, согласно требованиям правительственного постановления, регулирующего организацию труда работников государственного сектора экономики, получать зарплату, находясь за пределами Украины, такие сотрудники могли только в случае официальной командировки. В противном случае отсутствуют основания для учета им рабочего времени. То есть работники должны были вернуться в Украину и продолжить работу, оформить отпуск без сохранения заработной платы или уволиться.

«Тем не менее, в период с июня 2022 года по март 2024 года, трем должностным лицам Государственного инновационного финансово-кредитного учреждения, находившимся за границей, безосновательно начислили и выплатили заработную плату на общую сумму более 2,2 млн гривен, уплатив с нее ЕСВ. Таким образом предприятию был нанесен ущерб на эту сумму», — добавили в прокуратуре.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.