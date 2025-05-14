Україна завершила внутрішньодержавні процедури для перемовин з ЄС за першим Кластером

Україна офіційно готова до старту переговорів з ЄС за першим кластером — уряд затвердив дорожні карти реформ.

Фото: gettyimages

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Україна завершила всі необхідні внутрішньодержавні процедури для відкриття переговорів з Європейським Союзом за Кластером 1 «Основи процесу вступу до ЄС». Під час засідання Кабінету Міністрів було ухвалено дорожні карти трансформацій у сферах верховенства права, реформи держуправління та функціонування демократичних інституцій. Про це повідомив Офіс Віцепремʼєрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Ці документи розроблені відповідно до переговорної рамки ЄС і є обов’язковою умовою для початку офіційного переговорного процесу щодо вступу України до Євросоюзу.

«Сьогодні Уряд України зробив ще один важливий крок до членства в ЄС. Схвалені документи є дороговказом подальших трансформацій у відповідних сферах і вкотре підтверджують незмінність та силу нашого євроінтеграційного курсу», — наголосив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

За словами віцепремʼєрки Ольги Стефанішиної, дорожні карти створені у співпраці з громадськістю, парламентом та з урахуванням рекомендацій Європейської комісії. Вони містять конкретні кроки, які Україна має здійснити для вступу до ЄС як повноцінного і дієздатного члена. Наступний етап — передача документів на розгляд Єврокомісії та держав-членів ЄС.

Крім цього, уряд затвердив переговорну позицію України за першим кластером, сформовану на основі оцінки українського законодавства Європейською Комісією (скринінгу). Також було ухвалено План заходів із захисту прав національних меншин, що відповідає принципам переговорної рамки ЄС.

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