Украина завершила внутригосударственные процедуры для переговоров с ЕС по первому Кластеру

Украина официально готова к старту переговоров с ЕС по первому кластеру – правительство утвердило дорожные карты реформ.

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Украина завершила все необходимые внутригосударственные процедуры для открытия переговоров с Европейским Союзом по Кластеру 1 «Основы процесса вступления в ЕС». Во время заседания Кабинета Министров были приняты дорожные карты трансформаций в сферах верховенства права, реформы госуправления и функционирования демократических институтов. Об этом сообщил Офис Вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Эти документы разработаны в соответствии с переговорной рамкой ЕС и являются обязательным условием для начала официального переговорного процесса по вступлению Украины в Евросоюз.

«Сегодня Правительство Украины сделало еще один важный шаг к членству в ЕС. Одобренные документы являются указателем дальнейших трансформаций в соответствующих сферах и в очередной раз подтверждают неизменность и силу нашего евроинтеграционного курса», - подчеркнул премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По словам вице-премьера Ольги Стефанишиной, дорожные карты созданы в сотрудничестве с общественностью, парламентом и с учетом рекомендаций Европейской комиссии. Они содержат конкретные шаги, которые Украина должна осуществить для вступления в ЕС как полноценного и дееспособного члена. Следующий этап - передача документов на рассмотрение Еврокомиссии и государств-членов ЕС.

Кроме этого, правительство утвердило переговорную позицию Украины по первому кластеру, сформированную на основе

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