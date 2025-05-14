Практика судов
  1. В Украине

Украина завершила внутригосударственные процедуры для переговоров с ЕС по первому Кластеру

12:30, 14 мая 2025
Украина официально готова к старту переговоров с ЕС по первому кластеру – правительство утвердило дорожные карты реформ.
Украина завершила внутригосударственные процедуры для переговоров с ЕС по первому Кластеру
Фото: gettyimages
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украина завершила все необходимые внутригосударственные процедуры для открытия переговоров с Европейским Союзом по Кластеру 1 «Основы процесса вступления в ЕС». Во время заседания Кабинета Министров были приняты дорожные карты трансформаций в сферах верховенства права, реформы госуправления и функционирования демократических институтов. Об этом сообщил Офис Вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Эти документы разработаны в соответствии с переговорной рамкой ЕС и являются обязательным условием для начала официального переговорного процесса по вступлению Украины в Евросоюз.

«Сегодня Правительство Украины сделало еще один важный шаг к членству в ЕС. Одобренные документы являются указателем дальнейших трансформаций в соответствующих сферах и в очередной раз подтверждают неизменность и силу нашего евроинтеграционного курса», - подчеркнул премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По словам вице-премьера Ольги Стефанишиной, дорожные карты созданы в сотрудничестве с общественностью, парламентом и с учетом рекомендаций Европейской комиссии. Они содержат конкретные шаги, которые Украина должна осуществить для вступления в ЕС как полноценного и дееспособного члена. Следующий этап - передача документов на рассмотрение Еврокомиссии и государств-членов ЕС.

Кроме этого, правительство утвердило переговорную позицию Украины по первому кластеру, сформированную на основе

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ЕС Кабинет Министров Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада запретила усыновлять детей лицам с психическими расстройствами

Парламент внес изменения в Семейный кодекс, расширив перечень лиц, которые не могут усыновить ребенка.

Парламент поддержал ограничение судебного сбора суммой в 30280 грн при обращении граждан в Верховный Суд

Граждане за подачу жалобы в Верховный Суд будут платить не более 30280 грн, а в социальных делах – не более 15140 грн – Верховная Рада приняла законопроект за основу.

В Гражданский кодекс вернули ограниченные сроки для обращения в суд — принят закон

В Гражданском кодексе отменили норму, согласно которой в период действия военного положения течение срока исковой давности приостанавливалось на срок действия такого положения.

Срок командировок судей в другие суды не будут ограничивать двумя годами – принят закон

Верховная Рада временно отменила ограничение срока командировки для судей.

Верховная Рада отменила финальное собеседование для кандидатов в апелляционные суды, ВАКС и убрала требование 75% правильных ответов на тесте по украинской государственности

Верховная Рада приняла закон, который упрощает конкурсные процедуры для кандидатов в апелляционные суды, ВАКС, а также отменяет жесткие требования к сдаче теста на знание украинской государственности.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Валерій Марчук
    Валерій Марчук
    заступник голови Чернівецького апеляційного суду