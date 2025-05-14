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Суд расторг наследственный договор, заключенный между истицей и ее дочерью, проживающей в РФ

17:18, 14 мая 2025
Дочь не помогала больной матери и потеряла право на наследство.
Суд расторг наследственный договор, заключенный между истицей и ее дочерью, проживающей в РФ
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Звягельский горрайонный суд Житомирской области, изучив материалы дела, установил, что 2 августа 2017 года между 73-летней матерью и её 55-летней дочерью был заключён наследственный договор. Документ был удостоверен частным нотариусом. Согласно условиям договора, в случае смерти матери её дочь получает в собственность жилой дом вместе с надворными постройками и земельным участком.

Как предусмотрено статьёй 73 Закона Украины «О нотариате», при оформлении наследственного договора нотариус наложил запрет на отчуждение имущества. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Согласно пункту 6 наследственного договора, отчуждательница возлагает на приобретательницу обязанности, которые та должна выполнять, а именно: обеспечивать потребности в продуктах питания и необходимой одежде; обеспечивать лекарственными средствами независимо от их стоимости; выполнять хозяйственно-бытовую работу (приготовление пищи, уборка, предоставление прачечных и банных услуг); навещать отчуждательницу в случае её помещения в больницу; похоронить в случае смерти; в весенне-осенний период самостоятельно либо с привлечением других лиц обрабатывать земельный участок, являющийся предметом договора. Пунктом 10 предусмотрено, что в случае невыполнения приобретательницей распоряжений отчуждательницы, наследственный договор может быть расторгнут по требованию отчуждательницы.

Актами депутата городского совета, который обследовал место проживания истицы, установлено невыполнение ответчицей своих обязанностей в соответствии с наследственным договором, что подтвердили в своих письменных объяснениях свидетели.

Суд согласился с доводами истицы о том, что ответчица ненадлежащим образом исполняла условия заключённого между ними наследственного договора, поскольку дочь не интересовалась жизнью и здоровьем матери, не оказывала ей материальной помощи и не ухаживала за ней, несмотря на то, что истица нуждалась в уходе и поддержке по состоянию здоровья и в силу преклонного возраста. Кроме того, постоянным местом жительства ответчицы является Российская Федерация, и она является гражданкой этого государства.

Ответчица, как приобретатель по наследственному договору, не исполняла предусмотренные в нём обязанности и не представила суду доказательств выполнения условий договора, что является её процессуальной обязанностью. Поэтому, в соответствии со ст. 1308 Гражданского кодекса Украины, суд пришёл к выводу о удовлетворении иска и расторжении наследственного договора.

Таким образом, суд постановил расторгнуть наследственный договор, заключённый между истицей и ответчицей, а также прекратить обременение, наложенное на жилой дом со всеми надворными постройками и сооружениями, и прекратить обременение, наложенное на земельный участок.

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