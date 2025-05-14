Суд розірвав спадковий договір, укладений між позивачкою та її дочкою, яка проживає в РФ

Донька не допомагала хворій матері і втратила право на спадщину

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Звягельський міськрайонний суд Житомирської області, вивчивши матеріали справи, встановив, що 2 серпня 2017 року між 73-річною матір’ю та її 55-річною донькою був укладений спадковий договір. Документ було посвідчено приватним нотаріусом. Згідно з його умовами, у разі смерті матері її донька отримає у власність житловий будинок разом із надвірними спорудами та земельною ділянкою.

Як передбачено статтею 73 Закону України «Про нотаріат», при оформленні спадкового договору нотаріус наклав заборону на відчуження майна. Про це повідомила пресслужба суду.

Відповідно до пункту 6 спадкового договору відчужувачка покладає на набувачку обов’язки, які вона повинна виконати, а саме: забезпечувати потреби у продуктах харчування та необхідному одязі; забезпечувати лікувальними засобами, незалежно від їх вартості; виконувати господарсько-хатню роботу (приготування їжі, прибирання, надання прально-банних послуг); відвідувати відчужувачку у випадку поміщення її до лікарні; поховати у разі смерті; протягом весняно-осіннього періоду власними силами або за допомогою залучених осіб обробляти земельну ділянку, що є предметом договору. Пунктом 10 передбачено, що у разі невиконання набувачкою розпоряджень відчужувачки, спадковий договір може бути розірваний на вимогу відчужувачки.

Актами депутата міської ради, який обстежив місце проживання позивачки, встановлено невиконання відповідачкою своїх обов’язків відповідно до спадкового договору, що підтвердили у своїх письмових поясненнях свідки.

Суд погодився із доводами позивачки про те, що відповідачкою належним чином не виконувалися умови, укладеного між ними спадкового договору, оскільки донька не цікавилася життям та здоров’ям матері, не допомагала їй матеріально і не доглядала останню, хоча позивачка потребувала догляду та допомоги за станом здоров’я та в силу свого похилого віку. Крім того, постійним місцем проживання відповідачки є РФ, до того ж вона є громадянкою даної держави.

Відповідачка, як набувач за спадковим договором, не виконувала обов’язків, зазначених у ньому, і не надала суду доказів на підтвердження виконання нею умов спадкового договору, що є її процесуальним обов’язком, а тому згідно із ст. 1308 ЦК України суд дійшов висновку про задоволення позову та розірвання спадкового договору.

Отже, суд ухвалив розірвати спадковий договір, укладений між позивачкою та відповідачкою, та припинити обтяження, накладене на житловий будинок з усіма надвірними будівлями та спорудами, а також припинити обтяження, накладене на земельну ділянку.

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