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У Києві патрульні врятували чоловіка, який застряг у вентиляційній шахті багатоповерхівки, відео

22:00, 26 травня 2025
Чоловік випадково впав із даху й застряг між поверхами, поліція спільно з рятувальниками оперативно надала допомогу і передала його медикам.
У Києві патрульні врятували чоловіка, який застряг у вентиляційній шахті багатоповерхівки, відео
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У Києві правоохоронці допомогли врятувати чоловіка, який застряг у вентиляційній шахті. Про це повідомляє столична патрульна поліція.

Зокрема, 25 травня на спецлінію 112 небайдужі громадяни повідомили про те, що в під’їзді однієї з багатоповерхівок Оболонського району чоловік кличе на допомогу.

«Напарники Михайло Щербак та Павло Шишак почули поклики про допомогу зі стіни під’їзду на одному з поверхів. Нам вдалося встановити контакт із громадянином, і він зміг пояснити, що перебував на даху будинку й випадково впав у вентиляційну шахту», — йдеться у повідомленні.

Поліцейські залучили на допомогу рятувальників та встановили, що чоловік застряг між другим і третім поверхами.

Чоловіка визволили та передали медикам, які згодом його ушпиталили.

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Київ

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