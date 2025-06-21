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300 тисяч на покрівлю — у Запорізькій області підрядника і технаглядача підозрюють у розкраданні коштів на ремонті дитячого закладу

08:47, 21 червня 2025
За версією слідства, підрядник вніс неправдиві дані до актів виконаних робіт, а технаглядач підписав їх без перевірки, що дозволило привласнити майже 300 тисяч гривень з бюджету.
300 тисяч на покрівлю — у Запорізькій області підрядника і технаглядача підозрюють у розкраданні коштів на ремонті дитячого закладу
Ілюстративне фото
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У Запорізькій області викрили підрядника та технаглядача, яких підозрюють у заволодінні бюджетними коштами під час ремонту дитячого закладу на Оріхівщині. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, до повномасштабного вторгнення керівник підрядної організації під час капітального ремонту покрівлі будівлі одного з комунальних дитячих закладів Оріхівської територіальної громади вніс до актів виконаних робіт недостовірні відомості щодо вартості використаних матеріалів.

Представник технічного нагляду підписав ці акти без фактичної перевірки та належного контролю за якістю виконання робіт.

Це дало змогу підряднику незаконно заволодіти майже 300 тисяч гривень бюджетних коштів.

За процесуального керівництва прокурорів Пологівської окружної прокуратури повідомлено про підозру керівнику підрядної організації у заволодінні коштами місцевого бюджету та службовому підробленні (ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України), а також технічному наглядачу – за фактом службової недбалості (ч. 1 ст. 367 КК України).

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