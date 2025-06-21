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300 тысяч на кровлю — в Запорожской области подрядчика и технадзора подозревают в хищении средств на ремонте детского заведения

08:47, 21 июня 2025
По версии следствия, подрядчик внес ложные данные в акты выполненных работ, а технадзор подписал их без проверки, что позволило присвоить почти 300 тысяч гривен из бюджета.
300 тысяч на кровлю — в Запорожской области подрядчика и технадзора подозревают в хищении средств на ремонте детского заведения
Иллюстративное фото
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В Запорожской области разоблачили подрядчика и технического надзорного, которых подозревают в завладении бюджетными средствами во время ремонта детского учреждения в Ореховском районе. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, до начала полномасштабного вторжения руководитель подрядной организации во время капитального ремонта кровли здания одного из коммунальных детских учреждений Ореховской территориальной громады внёс в акты выполненных работ недостоверные сведения относительно стоимости использованных материалов.

Представитель технического надзора подписал эти акты без фактической проверки и надлежащего контроля за качеством выполнения работ.

Это позволило подрядчику незаконно завладеть почти 300 тысячами гривен бюджетных средств.

Под процессуальным руководством прокуроров Пологовской окружной прокуратуры сообщено о подозрении руководителю подрядной организации в завладении средствами местного бюджета и служебной подделке (ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины), а также техническому надзорному — по факту служебной халатности (ч. 1 ст. 367 УК Украины).

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прокуратура деньги бюджет Запорожье госбюджет

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