Отруйні павуки активізувалися на півдні України — як вони виглядають та що про них відомо

Через зміну клімату в південних областях України зростає кількість випадків укусів небезпечних павуків, серед яких каракурти, тарантули та жовті павуки Сак.

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На півдні України, зокрема в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях, фіксують випадки покусів людей отруйними павуками. Про це повідомляє Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Йдеться про каракуртів, тарантулів, жовтих павуків Сак, павуків-зебр та інші види. Їх укуси дуже болісні й можуть викликати серйозні реакції: сильний головний біль, судоми, проблеми з диханням, тремтіння кінцівок.

У зв’язку з підвищенням температур і зміною клімату, на території Дніпропетровщини фіксуються випадки появи отруйних павуків, які раніше тут не зустрічались.

Так, у червні мешканка Дніпра звернулась до фахівців із проханням визначити отруйного павука — ним виявився каракурт. Цей павук чорного кольору, також відомий як «чорна вдова», має сильну нейротоксичну отруту, яка в кілька разів потужніша за отруту тарантула. Вона впливає на серце, дихальну систему, викликає набряки, біль у м’язах, іноді — набряк Квінке.

Тарантул, найбільший павук України, належить до родини павуків-вовків. Його укуси викликають запалення, біль, набряки, особливо у період міграції (червень–вересень), коли павуки стають агресивнішими.

Жовтий павук Сак, завезений до України кілька років тому, полюбляє тепло і часто селиться під камінням або навіть у паливних системах автомобілів. Незважаючи на невеликі розміри (до 10 мм), є дуже отруйним. Його укуси спричиняють сильні реакції, аж до некрозу тканин.

Павук-зебра (аргіопа), який раніше мешкав лише в Криму, нині розповсюджений майже по всій Україні. Має характерне чорно-жовте забарвлення, а укуси можуть викликати серйозні алергічні реакції.

Також на території області трапляються рідкісні види, як-от ерезус чорний («павук-сонечко»), павук-краб, бурий павук-відлюдник і павук роду Атипус. Усі вони можуть бути небезпечними при укусах — викликають запалення, головний біль, нудоту, алергії.

Фахівці радять уникати контактів з павуками та дотримуватись простих правил безпеки:

будьте уважні на городах, у саду, під час відпочинку на природі

регулярно оглядайте себе та одяг

у разі укусу — не панікуйте, пийте багато води, прийміть антигістамінний засіб і якнайшвидше зверніться до лікаря

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