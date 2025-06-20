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Ядовитые пауки активизировались на юге Украины — как они выглядят и что о них известно

18:08, 20 июня 2025
Из-за изменения климата в южных областях Украины растет количество случаев укусов опасных пауков, среди которых каракурты, тарантулы и желтые пауки Сак.
Ядовитые пауки активизировались на юге Украины — как они выглядят и что о них известно
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На юге Украины, в частности в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях, фиксируются случаи укусов людей ядовитыми пауками. Об этом сообщает Днепропетровский областной центр контроля и профилактики болезней.

Речь идет о каракуртах, тарантулах, жёлтых пауках Сак, пауках-зебрах и других видах. Их укусы очень болезненные и могут вызывать серьёзные реакции: сильную головную боль, судороги, проблемы с дыханием, дрожь в конечностях.

В связи с повышением температуры и изменением климата на территории Днепропетровщины фиксируются случаи появления ядовитых пауков, которые ранее здесь не встречались.

Так, в июне жительница Днепра обратилась к специалистам с просьбой определить ядовитого паука — им оказался каракурт. Этот паук чёрного цвета, также известен как «чёрная вдова», обладает сильным нейротоксичным ядом, который в несколько раз мощнее яда тарантула. Он воздействует на сердце, дыхательную систему, вызывает отёки, боль в мышцах, а иногда — отёк Квинке.

Тарантул — крупнейший паук Украины, относится к семейству пауков-волков. Его укусы вызывают воспаление, боль, отёки, особенно в период миграции (июнь–сентябрь), когда пауки становятся более агрессивными.

Жёлтый паук Сак, завезённый в Украину несколько лет назад, любит тепло и часто обитает под камнями или даже в топливных системах автомобилей. Несмотря на небольшие размеры (до 10 мм), он очень ядовит. Его укусы вызывают сильные реакции, вплоть до некроза тканей.

Паук-зебра (аргиопа), который ранее обитал только в Крыму, сейчас распространился почти по всей Украине. Имеет характерную чёрно-жёлтую окраску, а его укусы могут вызывать серьёзные аллергические реакции.

Также на территории области встречаются редкие виды, такие как эрезус чёрный («паук-божья коровка»), крабовый паук, бурый паук-отшельник и паук рода Atypus. Все они могут быть опасны при укусах — вызывают воспаление, головную боль, тошноту, аллергии.

Специалисты рекомендуют избегать контактов с пауками и придерживаться простых правил безопасности:

  • будьте внимательны в огородах, садах, на отдыхе на природе
  • регулярно осматривайте себя и одежду
  • в случае укуса — не паникуйте, пейте много воды, примите антигистаминное средство и как можно скорее обратитесь к врачу.

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