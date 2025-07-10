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Чи можна не звільняти працівника-біженця: роз’яснення Держпраці

22:18, 10 липня 2025
Чи може працівник, який отримав статус біженця в іншій країні, продовжувати перебувати в трудових відносинах з підприємством.
Чи можна не звільняти працівника-біженця: роз’яснення Держпраці
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Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці надало роз’яснення щодо трудових відносин із працівниками, які отримали статус біженця за кордоном.

Повідомлення про статус не є обов’язковим
Згідно з українським трудовим законодавством, працівник не зобов’язаний інформувати роботодавця про своє місцезнаходження чи отримання статусу біженця або особи, яка потребує тимчасового захисту.

Звільнення за прогул — не допускається
Через складну безпекову ситуацію в Україні, працівники, які не можуть бути присутні на роботі через бойові дії чи загрозу життю, не можуть бути звільнені за прогул без поважної причини (пункт 4 частини першої статті 40 КЗпП).

Дистанційна робота дозволяє зберегти трудові відносини
Якщо працівник має можливість працювати дистанційно — він може продовжувати виконувати свої обов’язки та отримувати заробітну плату у звичайному порядку.

Немає зв’язку з працівником? — зберігається місце роботи
У разі відсутності зв’язку з працівником, роботодавець має зберегти за ним робоче місце та посаду до моменту з’ясування обставин.

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Держпраці трудові відносини

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