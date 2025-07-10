Можно ли не увольнять работника-беженца: разъяснение Гоструда

Может ли работник, получивший статус беженца в другой стране, продолжать находиться в трудовых отношениях с предприятием.

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Центрально-Западное межрегиональное управление Гоструда предоставило разъяснение относительно трудовых отношений с работниками, получившими статус беженца за границей.

Сообщать о статусе — не обязательно

Согласно украинскому трудовому законодательству, работник не обязан информировать работодателя о своем местонахождении или получении статуса беженца либо лица, нуждающегося во временной защите.

Увольнение за прогул — не допускается

Из-за сложной ситуации с безопасностью в Украине работники, которые не могут присутствовать на рабочем месте из-за боевых действий или угрозы жизни, не могут быть уволены за прогул без уважительной причины (пункт 4 части первой статьи 40 КЗоТ).

Удаленная работа позволяет сохранить трудовые отношения

Если работник имеет возможность выполнять обязанности дистанционно, он может продолжать трудовую деятельность и получать заработную плату в обычном порядке.

Нет связи с работником? — место работы сохраняется

В случае отсутствия связи с работником работодатель обязан сохранить за ним рабочее место и должность до выяснения обстоятельств.

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