В Одессе стреляли в пса — животное госпитализировали, полиция открыла производство

Животное удалось аккуратно транспортировать в ветеринарную клинику.

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В Одессе патрульные полицейские спасли собаку с огнестрельными ранениями. Как сообщила Патрульная полиция Украины, животное обнаружили на улице Львовской. Экипаж из двух патрульных прибыл по вызову о раненом животном и на месте обнаружил собаку с серьезными травмами, предварительно — огнестрельного характера.

Вместе с заявительницей, волонтерами и при содействии директора Одесского зоопарка животное удалось аккуратно транспортировать в ветеринарную клинику. Сейчас пес находится под наблюдением врачей, его состояние — стабильное.

Следователи начали уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 299 (Жестокое обращение с животными) УКУ.

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