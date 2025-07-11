В Одесской области поймали на горячем дельца, который зарабатывал на уклонистах

Пограничники также задержали его «клиентов» при попытке незаконного пересечения границы.

Фото: dpsu.gov.ua

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В Одесской области пограничники совместно с правоохранителями разоблачили попытку организации незаконной переправки лиц через украинско-молдавскую границу.

Как сообщило Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины, в одном из сел Раздельнянского района пограничники остановили два легковых автомобиля, которые двигались в направлении границы. В салонах автомобилей находились семеро мужчин, двое из которых — водители.

Один из задержанных, 40-летний житель Днепропетровской области, оказался ключевой фигурой в этой схеме. Сначала он сам пытался найти путь в Молдову через мессенджеры, но вскоре получил более «выгодное» предложение — стать посредником. За денежное вознаграждение мужчина должен был собрать четырех «клиентов» в Одессе, организовать для них трансфер к границе и обеспечить дальнейшую переправку. В случае успеха дельцу полагался денежный процент от общей суммы, уплаченной за переправку. Но попытка «подзаработать» закончилась провалом — всех участников незаконной поездки задержали пограничники.

Злоумышленнику сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 121 тыс. гривен.

В отношении четырех «клиентов» составлены админпротоколы по ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины». Дела направлены в суд.

Фото: dpsu.gov.ua

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