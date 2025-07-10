Разрушении тоннеля киевского метро – прокуратура сообщила о подозрении виновнику

Директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА подозревают в халатности, которая привела к разрушению тоннеля метро.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

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Прокуратура сообщила о подозрении директору Департамента транспортной инфраструктуры КГГА из-за служебной халатности, повлекшей разрушение тоннеля метро между станциями «Демеевская» и «Лыбедская» Оболонско-Теремковской линии, сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

В декабре 2023 года из-за разрушения тоннеля движение поездов на участке «Лыбедская» - «Теремки» остановили, а КГГА организовала автобусные маршруты для замены метро. Следствие установило, что директор не контролировал работу подчиненных предприятий и не участвовал в решении вопросов, связанных с предотвращением техногенных чрезвычайных ситуаций. Это привело к несвоевременному выявлению аварийного состояния и отсутствию мер для его устранения.

Закрытие станций и организация наземных маршрутов стоили городскому бюджету 164 млн грн убытков. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого и его отстранении от должности.

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