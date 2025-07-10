Руйнуванні тунелю київського метро – прокуратура повідомила про підозру винуватцю

Директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА підозрюють у недбалості, що призвела до руйнування тунелю метро.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

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Прокуратура повідомила про підозру директору Департаменту транспортної інфраструктури КМДА через службову недбалість, що спричинила руйнування тунелю метро між станціями «Деміївська» та «Либідська» Оболонсько-Теремківської лінії, повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

У грудні 2023 року через руйнування тунелю рух поїздів на ділянці «Либідська» – «Теремки» зупинили, а КМДА організувала автобусні маршрути для заміни метро. Слідство встановило, що директор не контролював роботу підпорядкованих підприємств і не брав участі у вирішенні питань, пов’язаних із запобіганням техногенним надзвичайним ситуаціям. Це призвело до несвоєчасного виявлення аварійного стану та відсутності заходів для його усунення.

Закриття станцій і організація наземних маршрутів коштували міському бюджету 164 млн грн збитків. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу для підозрюваного та його відсторонення від посади.

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