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Руйнуванні тунелю київського метро – прокуратура повідомила про підозру винуватцю

15:53, 10 липня 2025
Директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА підозрюють у недбалості, що призвела до руйнування тунелю метро.
Руйнуванні тунелю київського метро – прокуратура повідомила про підозру винуватцю
Фото: kyiv.gp.gov.ua
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Прокуратура повідомила про підозру директору Департаменту транспортної інфраструктури КМДА через службову недбалість, що спричинила руйнування тунелю метро між станціями «Деміївська» та «Либідська» Оболонсько-Теремківської лінії, повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

У грудні 2023 року через руйнування тунелю рух поїздів на ділянці «Либідська» – «Теремки» зупинили, а КМДА організувала автобусні маршрути для заміни метро. Слідство встановило, що директор не контролював роботу підпорядкованих підприємств і не брав участі у вирішенні питань, пов’язаних із запобіганням техногенним надзвичайним ситуаціям. Це призвело до несвоєчасного виявлення аварійного стану та відсутності заходів для його усунення.

Закриття станцій і організація наземних маршрутів коштували міському бюджету 164 млн грн збитків. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу для підозрюваного та його відсторонення від посади.

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прокуратура Київ КМДА метро

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