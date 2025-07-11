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На Одещині спіймали на гарячому ділка, який заробляв на ухилянтах

10:16, 11 липня 2025
Прикордонники також затримали його «клієнтів» при спробі незаконного перетину кордону.
На Одещині спіймали на гарячому ділка, який заробляв на ухилянтах
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На Одещині прикордонники разом з правоохоронцями викрили спробу організації незаконного переправлення осіб через українсько-молдовський кордон.

Як повідомило Південне регіональне управління Держприкордонслужби України, водному з сіл Роздільнянського району прикордонники зупинили два легковики, що рухались у напрямку кордону. У салонах автівок перебувало семеро чоловіків, двоє з яких водії.

Один із затриманих, 40-річний мешканець Дніпропетровщини, виявився ключовою фігурою у цій схемі. Спочатку він сам намагався знайти шлях до Молдови через месенджери, але згодом отримав «вигіднішу» пропозицію – стати посередником. За грошову винагороду чоловік мав зібрати чотирьох «клієнтів» в Одесі, організувати для них трансфер до кордону та забезпечити подальше переправлення. У разі успіху ділок отримав би грошовий відсоток від загальної суми, сплаченої за переправлення. Та спроба «підзаробити» завершилась провалом. Всіх учасників незаконної поїздки затримали прикордонники.

Зловмиснику повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 121 тис. гривень.

 Щодо чотирьох «клієнтів» складено адмінпротоколи за ст.204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Справи скеровано до суду.

Фото: dpsu.gov.ua

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Державна прикордонна служба

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