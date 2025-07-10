В Одесі стріляли у пса — тварину госпіталізували, поліція відкрила провадження

Тварину вдалося обережно транспортувати до ветеринарної клініки.

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В Одесі патрульні поліцейські врятували собаку з вогнепальними пораненнями. Як повідомила Патрульна поліція України, тварину виявили на вулиці Львівській. Екіпаж у складі двох патрульних прибув на виклик про поранену тварину та виявили на місці собаку з серйозними травмами, попередньо — вогнепального характеру.

Разом із заявницею, волонтерами та за сприяння директора Одеського зоопарку тварину вдалося обережно транспортувати до ветеринарної клініки. Наразі пес перебуває під наглядом лікарів, його стан — стабільний.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 299 (Жорстоке поводження із тваринами) ККУ.

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