Практика судів
  1. В Україні

У Києві затримали підозрюваного у замовному вбивстві чоловіка на Троєщині – фото, деталі

11:11, 12 липня 2025
Підозрюваного у вбивстві киянина на Троєщині затримали – він під вартою.
У Києві затримали підозрюваного у замовному вбивстві чоловіка на Троєщині – фото, деталі
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прокурори Деснянської окружної прокуратури Києва повідомили про підозру 41-річному іноземцю в умисному вбивстві, вчиненому на замовлення.

За даними слідства, зранку 8 липня на житловому масиві Троєщина підозрюваний, одягнений у темний одяг і з обличчям, прикритим панамою, підстеріг жертву. Щойно 47-річний киянин сів у свій автомобіль, щоб вирушити на роботу, нападник здійснив у нього два прицільні постріли.

Слідство з’ясувало, що загиблий не був знайомий із нападником, тому особисті неприязні стосунки виключені як мотив. За день до нападу підозрюваний уже перебував біля будинку жертви, вивчаючи місцевість.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України. Його дії кваліфіковано за п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України, а саме умисне вбивство, вчинене на замовлення. Чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічно.

Як ми писали, правоохоронці встановили особу чоловіка, вбитого у Києві вранці 8 липня — ним виявився 48-річний місцевий мешканець.

На місці події досі працюють поліцейські. Тривають активні оперативно-розшукові заходи з метою встановлення та затримання особи, причетної до вчинення особливо тяжкого злочину.

Поліція кваліфікує подію як умисне вбивство. За такий злочин передбачено покарання — до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Деснянському районі Києва вранці у вівторок, 8 липня, сталося вбивство – внаслідок стрілянини загинув чоловік.

Як повідомили в столичній поліції, близько 7:00 ранку надійшло повідомлення про постріли. Правоохоронці попередньо встановили, що до припаркованого на вулиці автомобіля, в салоні якого перебував чоловік, підійшов невідомий і відкрив вогонь. Після пострілу нападник утік.

Від вогнепального поранення потерпілий помер на місці.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

 

 

прокуратура вбивство зброя Київ Троєщина замовне вбивство

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
За СБУ закріплять право розробляти законопроекти та вносити їх на розгляд Президента і Кабміну

До прийняття в цілому рекомендований законопроект, який закріплює право СБУ виносити на розгляд Кабміну та Президента проекти нормативно-правових актів.

Законом про академічну доброчесність за працівниками секретаріату НАЗЯВО закріплять право на відстрочку від призову

Законопроект про академічну доброчесність передбачає, що право на відстрочку отримають члени Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти та певні працівники його секретаріату.

Усі кандидати на посади прокурорів повинні будуть пройти військову службу – законопроект про нацспротив

І чоловіки, і жінки для того, аби претендувати на посади прокурорів, повинні будуть обов’язково пройти військову службу – комітет з нацбезпеки рекомендував схвалити законопроект.

Руслан Стефанчук, Юлія Тимошенко та інші зареєстрували законопроект про зміни до Виборчого кодексу

Зміни до Виборчого кодексу стосуються проведення виборів народних депутатів – законопроект ініціювала широка група депутатів, включно з Русланом Стефанчуком та Юлією Тимошенко.

Базову загальновійськову підготовку замінять підготовкою до нацспротиву, але її проходження не звільнятиме від направлення на базову військову службу

Законопроектом про підготовку громадян до нацспротиву фактично повертають строкову службу – Ірина Фріз.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Мельников
    Руслан Мельников
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Костянтин Богатир
    Костянтин Богатир
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Тарас Андрейчук
    Тарас Андрейчук
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Людмила Шарко
    Людмила Шарко
    суддя Господарського суду Харківської області