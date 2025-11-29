  1. В Україні

1000 гривень «Зимової підтримки»: до якого числа приймають заявки

08:48, 29 листопада 2025
Українці можуть подати заявки на отримання 1000 гривень через Дію або у відділенні Укрпошти.
1000 гривень «Зимової підтримки»: до якого числа приймають заявки
Фото: kp.ua
Українці можуть отримати грошову допомогу від держави розміром 1000 гривень у межах програми «Зимова підтримка». Щоб скористатися цією можливістю, потрібно подати заявку вчасно.

Заявки приймаються до 24 грудня 2025 року. Подати її можна двома способами: через застосунок «Дія» або у випадку у відділенні Укрпошти.

Після успішної подачі користувач заявляє про підтвердження обробки, а також інформацію про нарахування коштів. Гроші будуть зараховані на проблему «Національний кешбек».

Пенсіонерам та одержувачам соціальних виплат, які тримають кошти через Укрпошту, 1000 гривень нараховують автоматично — на той самий рахунок, куди надходять пенсія чи допомога. Оформити заявку не потрібно

гроші Зимова єПідтримка грошова допомога

