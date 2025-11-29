  1. В Украине

1000 гривен «Зимней поддержки»: до какого числа принимают заявки

08:48, 29 ноября 2025
Украинцы могут подать заявки на получение 1000 гривен через Дию или в отделении Укрпочты.
1000 гривен «Зимней поддержки»: до какого числа принимают заявки
Украинцы могут получить денежную помощь от государства в размере 1000 гривен в рамках программы «Зимняя поддержка». Чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо подать заявку вовремя.

Заявки принимаются до 24 декабря 2025 года. Подать её можно двумя способами: через приложение «Дія» или непосредственно в отделении Укрпочты.

После успешной подачи заявления пользователь получит подтверждение обработки, а также информацию о зачислении средств. Деньги будут зачислены на карту «Национальный кешбэк».

Для пенсионеров и получателей социальных выплат, которые получают средства через Укрпочту, 1000 гривен начислят автоматически — на тот же счёт, на который поступает пенсия или помощь. Оформлять заявку не нужно.

Напомним, украинцы уже начали получать 1000 гривень от государства по программе «Зимняя поддержка». 

деньги Зимняя єПідтримка денежная помощь

