Україна продовжила санкції проти Фірташа, Козака та їхніх компаній

Президент України Володимир Зеленський повідомив про продовження дії санкцій проти колишнього олігарха Дмитра Фірташа та соратника екснардепа Віктора Медведчука – Тараса Козака.

За словами президента, санкційні рішення, підписані ним, синхронізовані з Великою Британією та передбачають обмеження щодо Фірташа, його близького оточення та підконтрольної компанії. Зеленський наголосив, що всі суб’єкти, пов’язані з Росією та її структурами, підлягають блокуванню.

Крім того, санкції продовжено проти Козака та восьми компаній, які з ним пов’язані. Президент підкреслив, що ці особи ще до повномасштабного вторгнення Росії обрали на користь агресора, а отже, підтримали війну.

«Будемо й надалі протидіяти кожному такому субʼєкту», – резюмував Зеленський.

