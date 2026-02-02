Украина продлила санкции против Фирташа, Козака и их компаний

Санкции синхронизированы с Великобританией и касаются лиц, связанных с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о продлении действия санкций против бывшего олигарха Дмитрия Фирташа и соратника экс-нардепа Виктора Медведчука – Тараса Козака.

По словам президента, санкционные решения, подписанные им, синхронизированы с Великобританией и предусматривают ограничения в отношении Фирташа, его близкого окружения и подконтрольной компании. Зеленский подчеркнул, что все субъекты, связанные с Россией и ее структурами, подлежат блокированию.

Кроме того, санкции продлены против Козака и восьми компаний, которые с ним связаны. Президент подчеркнул, что эти лица еще до полномасштабного вторжения России сделали выбор в пользу агрессора, а значит, поддержали войну.

«Будем и в дальнейшем противодействовать каждому такому субъекту», – резюмировал Зеленский.

