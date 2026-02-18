  1. В Україні

Ухилення від служби та незаконні «відрядження» – Печерський райсуд Києва розглянув справу Шабуніна

19:00, 18 лютого 2026
Захист повторно заявив відвід судді, у засіданні оголошено перерву.
Ухилення від служби та незаконні «відрядження» – Печерський райсуд Києва розглянув справу Шабуніна
У Печерському районному суді міста Києва відбулося чергове засідання у кримінальному провадженні щодо військовослужбовця та його колишнього командира. Їх обвинувачують в ухиленні від військової служби, шахрайстві та зловживанні службовим становищем (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 364, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 409 КК України). Про це повідомили в САП. За даними ЗМІ, йдеться про Віталія Шабуніна.

Зміна судді у справі

14 листопада 2025 року суд задовольнив заяву сторони захисту про відвід судді. Після повторного автоматизованого розподілу справу передали іншому судді для подальшого розгляду.

Під час теперішнього засідання сторона захисту знову заявила відвід судді. У зв’язку з цим оголошено перерву для визначення судді, який розглядатиме відповідне клопотання.

Суть обвинувачень

За версією слідства, упродовж 2022-2023 років військовослужбовець не виконував обов’язків служби та самовільно залишав місце її проходження. Щоб створити видимість законних підстав для перебування поза межами військової частини, він подавав до командування листи з проханням направити його у відрядження до НАЗК для виконання завдань, які формально не належать до повноважень цього органу.

Слідство також вважає, що командир військової частини видавав незаконні накази про такі відрядження, сприяючи підлеглому в ухиленні від служби. Водночас у зазначений період військовослужбовець отримував грошове забезпечення як діючий військовий.

Раніше ми писали, що ДБР змінило підозру Шабуніну та повідомило про нову підозру його командиру.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», суд обрав запобіжний захід у виді особистого зобов'язання Шабуніну до 20 серпня.

