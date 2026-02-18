Уклонение от службы и незаконные «командировки» – Печерский райсуд Киева рассмотрел дело Шабунина

Защита повторно заявила отвод судьи, в заседании объявлен перерыв.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Печерском районном суде города Киева состоялось очередное заседание по уголовному производству в отношении военнослужащего и его бывшего командира. Их обвиняют в уклонении от военной службы, мошенничестве и злоупотреблении служебным положением (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 364, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 409 УК Украины). Об этом сообщили в САП. По данным СМИ, речь идет о Виталии Шабунине.

Смена судьи по делу

14 ноября 2025 года суд удовлетворил заявление стороны защиты об отводе судьи. После повторного автоматизированного распределения дело передали другому судье для дальнейшего рассмотрения.

Во время нынешнего заседания сторона защиты вновь заявила отвод судьи. В связи с этим объявлен перерыв для определения судьи, который будет рассматривать соответствующее ходатайство.

Суть обвинений

По версии следствия, в течение 2022-2023 годов военнослужащий не выполнял служебных обязанностей и самовольно покидал место ее прохождения. Чтобы создать видимость законных оснований для пребывания за пределами воинской части, он подавал в командование письма с просьбой направить его в командировку в НАПК для выполнения задач, которые формально не относятся к полномочиям этого органа.

Следствие также считает, что командир воинской части издавал незаконные приказы о таких командировках, способствуя подчиненному в уклонении от службы. В то же время в указанный период военнослужащий получал денежное довольствие как действующий военный.

Ранее мы писали, что ГБР изменило подозрение Шабунину и сообщило о новом подозрении его командиру.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства Шабунина до 20 августа.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.