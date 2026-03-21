Нові правила опіки та розширення можливостей відновлення дієздатності: Раді рекомендують ухвалити законопроєкт

Комітет з питань правової політики рекомендував Верховній Раді ухвалити законопроєкт, який передбачає посилення захисту прав осіб, визнаних недієздатними.

Комітет з питань правової політики на засіданні опрацював законопроєкт № 13355, спрямований на посилення захисту прав осіб, яких суд визнав недієздатними.

Документ, підготовлений до другого читання, має на меті узгодити національне законодавство з принципами поваги до людської гідності, особистої автономії та правосуб’єктності кожної особи, включно з тими, хто визнаний недієздатним, а також сформувати дієвий механізм підтримки у реалізації їхніх прав.

Положеннями законопроєкту, зокрема, передбачається, що:

заяву про скасування рішення суду про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, цивільна дієздатність якої обмежена, а також заяву про скасування рішення суду про визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, яка визнана недієздатною, може бути подано такою фізичною особою або її адвокатом, членом її сім’ї, піклувальником, опікуном, органом опіки та піклування, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини чи його представником;

особам, визнаним недієздатними, може бути призначено двох або більше опікунів (піклувальників) і в рішенні суду визначаються права та обов’язки кожного з таких опікунів (піклувальників);

строк дії рішення про визнання фізичної особи недієздатною визначається судом, але не може перевищувати десяти років;

клопотання про продовження строку дії рішення про визнання фізичної особи недієздатною має право подати опікун, представник органу опіки та піклування не пізніше ніж за шість місяців до закінчення строку дії такого рішення;

додано таку підставу для перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами як скасування судового рішення, яке було використано експертом при складанні висновку, якщо цей висновок суд врахував при ухваленні судового рішення, що підлягає перегляду.

За підсумками розгляду Комітет рекомендував Верховній Раді України прийняти проєкт Закону про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України щодо вдосконалення захисту прав осіб, визнаних судом недієздатними № 13355 у другому читанні та в цілому в редакції, запропонованій Комітетом.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Верховна Рада 4 вересня 2025 року прийняла за основу законопроєкт 13355, яким пропонується виключити можливість подання закладом з надання психіатричної допомоги заяв про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи та про визнання фізичної особи недієздатною. У пояснювальній записці до проекту обґрунтування вказаної пропозиції не надано.

