Розбіжності у трудовій книжці та електронних даних – що робити

У разі невідповідності між паперовою трудовою та електронним реєстром слід перевірити дані, звернутися до роботодавця або Пенсійного фонду, а за потреби — до суду.

Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради пояснила, як діяти у випадках, коли дані у паперовій трудовій книжці відрізняються від інформації в електронному реєстрі.

Зазначається, що цифровізація трудових відносин дала змогу працівникам перевіряти свій страховий стаж, роботодавців і періоди роботи через особистий кабінет на порталі Пенсійного фонду України. Водночас іноді виникають розбіжності між паперовими та електронними записами.

Серед найпоширеніших причин — неподання або помилки у звітності роботодавця, технічні збої під час оцифрування трудових книжок, відсутність даних за періоди до 2004 року, ліквідація чи реорганізація підприємств, а також помилки у персональних даних. При цьому з 2004 року основним джерелом інформації про стаж є персоніфікований облік страхових внесків, на основі якого формується електронна трудова.

До повного переходу на електронний формат юридичну силу мають і паперова трудова книжка, і дані з реєстру застрахованих осіб. У разі спорів підтвердженням стажу можуть бути записи в трудовій, довідки з підприємств, архівні документи, дані Пенсійного фонду або рішення суду.

У разі виявлення розбіжностей фахівці радять спочатку уважно перевірити всі дані — дати прийняття і звільнення, назву підприємства, посаду та періоди без страхових внесків. Якщо помилка підтверджується, слід звернутися до роботодавця із заявою про виправлення звітності та подання уточнюючих даних до Пенсійного фонду.

Також можна подати заяву до Пенсійного фонду України — через портал або особисто — із додаванням копій трудової книжки та інших підтвердних документів. Фонд проводить перевірку та вносить зміни за наявності підстав.

Якщо підприємство ліквідоване, необхідно звернутися до державного архіву для отримання довідки про період роботи та подати її до Пенсійного фонду. У разі відсутності документів можливе встановлення факту трудових відносин у судовому порядку.

Фахівці наголошують, що помилки в електронній трудовій можуть вплинути на розмір пенсії, право на пільговий стаж, соціальні виплати та лікарняні. Тому перевіряти свій страховий стаж рекомендують щонайменше раз на рік.

