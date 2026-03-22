  1. В Украине

Расхождения в трудовой книжке и электронных данных — что делать

10:35, 22 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В случае несоответствия между бумажной трудовой книжкой и электронным реестром следует проверить данные, обратиться к работодателю или в Пенсионный фонд, а при необходимости — в суд.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Инспекция по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета объяснила, как действовать в случаях, когда данные в бумажной трудовой книжке отличаются от информации в электронном реестре.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Отмечается, что цифровизация трудовых отношений позволила работникам проверять свой страховой стаж, работодателей и периоды работы через личный кабинет на портале Пенсионного фонда Украины. В то же время иногда возникают расхождения между бумажными и электронными записями.

Среди наиболее распространенных причин — непредставление или ошибки в отчетности работодателя, технические сбои при оцифровке трудовых книжек, отсутствие данных за периоды до 2004 года, ликвидация или реорганизация предприятий, а также ошибки в персональных данных. При этом с 2004 года основным источником информации о стаже является персонифицированный учет страховых взносов, на основе которого формируется электронная трудовая книжка.

До полного перехода на электронный формат юридическую силу имеют и бумажная трудовая книжка, и данные из реестра застрахованных лиц. В случае споров подтверждением стажа могут служить записи в трудовой книжке, справки с предприятий, архивные документы, данные Пенсионного фонда или решение суда.

В случае обнаружения несоответствий специалисты советуют сначала внимательно проверить все данные — даты приема на работу и увольнения, название предприятия, должность и периоды без страховых взносов. Если ошибка подтверждается, следует обратиться к работодателю с заявлением об исправлении отчетности и представлении уточняющих данных в Пенсионный фонд.

Также можно подать заявление в Пенсионный фонд Украины — через портал или лично — с приложением копий трудовой книжки и других подтверждающих документов. Фонд проводит проверку и вносит изменения при наличии оснований.

Если предприятие ликвидировано, необходимо обратиться в государственный архив для получения справки о периоде работы и подать ее в Пенсионный фонд. В случае отсутствия документов возможно установление факта трудовых отношений в судебном порядке.

Специалисты отмечают, что ошибки в электронной трудовой книжке могут повлиять на размер пенсии, право на льготный стаж, социальные выплаты и больничные. Поэтому проверять свой страховой стаж рекомендуют не реже одного раза в год.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Пенсионный фонд трудовая книжка трудовые отношения

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ВККС и международные эксперты определили будущих судей ВАКС

От 205 претендентов до 22 финалистов: завершились собеседования в Высший антикоррупционный суд.

ВС: за военнослужащими сохраняется выплата до 100 тысяч гривен при лечении последствий ранения

КАС ВС разъяснил, что право на дополнительное вознаграждение в размере 100 000 грн сохраняется и во время лечения последствий ранения, если установлен их причинно-следственный связь с защитой Родины.

Воровство, контрабанда и разбои: почему апелляция в Киеве оставила преступников без наказания в деле, которое длилось более 15 лет

Суд подтвердил закрытие дела из‑за истечения сроков давности — несмотря на серию тяжких преступлений.

Комитет рассмотрит законопроект о предоставлении БЭБ права пользования закрытыми каналами связи

Проект закона завершает процесс передачи полномочий от ликвидированных подразделений налоговой милиции к БЭБ.

Верховная Рада планирует изъять из УПК норму о публикации повесток в СМИ

Парламент инициирует цифровизацию процедуры in absentia, предлагая онлайн-публикацию единственным официальным источником вызова.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]