Расхождения в трудовой книжке и электронных данных — что делать

В случае несоответствия между бумажной трудовой книжкой и электронным реестром следует проверить данные, обратиться к работодателю или в Пенсионный фонд, а при необходимости — в суд.

Инспекция по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета объяснила, как действовать в случаях, когда данные в бумажной трудовой книжке отличаются от информации в электронном реестре.

Отмечается, что цифровизация трудовых отношений позволила работникам проверять свой страховой стаж, работодателей и периоды работы через личный кабинет на портале Пенсионного фонда Украины. В то же время иногда возникают расхождения между бумажными и электронными записями.

Среди наиболее распространенных причин — непредставление или ошибки в отчетности работодателя, технические сбои при оцифровке трудовых книжек, отсутствие данных за периоды до 2004 года, ликвидация или реорганизация предприятий, а также ошибки в персональных данных. При этом с 2004 года основным источником информации о стаже является персонифицированный учет страховых взносов, на основе которого формируется электронная трудовая книжка.

До полного перехода на электронный формат юридическую силу имеют и бумажная трудовая книжка, и данные из реестра застрахованных лиц. В случае споров подтверждением стажа могут служить записи в трудовой книжке, справки с предприятий, архивные документы, данные Пенсионного фонда или решение суда.

В случае обнаружения несоответствий специалисты советуют сначала внимательно проверить все данные — даты приема на работу и увольнения, название предприятия, должность и периоды без страховых взносов. Если ошибка подтверждается, следует обратиться к работодателю с заявлением об исправлении отчетности и представлении уточняющих данных в Пенсионный фонд.

Также можно подать заявление в Пенсионный фонд Украины — через портал или лично — с приложением копий трудовой книжки и других подтверждающих документов. Фонд проводит проверку и вносит изменения при наличии оснований.

Если предприятие ликвидировано, необходимо обратиться в государственный архив для получения справки о периоде работы и подать ее в Пенсионный фонд. В случае отсутствия документов возможно установление факта трудовых отношений в судебном порядке.

Специалисты отмечают, что ошибки в электронной трудовой книжке могут повлиять на размер пенсии, право на льготный стаж, социальные выплаты и больничные. Поэтому проверять свой страховой стаж рекомендуют не реже одного раза в год.

