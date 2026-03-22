Расхождения в трудовой книжке и электронных данных — что делать
Инспекция по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета объяснила, как действовать в случаях, когда данные в бумажной трудовой книжке отличаются от информации в электронном реестре.
Отмечается, что цифровизация трудовых отношений позволила работникам проверять свой страховой стаж, работодателей и периоды работы через личный кабинет на портале Пенсионного фонда Украины. В то же время иногда возникают расхождения между бумажными и электронными записями.
Среди наиболее распространенных причин — непредставление или ошибки в отчетности работодателя, технические сбои при оцифровке трудовых книжек, отсутствие данных за периоды до 2004 года, ликвидация или реорганизация предприятий, а также ошибки в персональных данных. При этом с 2004 года основным источником информации о стаже является персонифицированный учет страховых взносов, на основе которого формируется электронная трудовая книжка.
До полного перехода на электронный формат юридическую силу имеют и бумажная трудовая книжка, и данные из реестра застрахованных лиц. В случае споров подтверждением стажа могут служить записи в трудовой книжке, справки с предприятий, архивные документы, данные Пенсионного фонда или решение суда.
В случае обнаружения несоответствий специалисты советуют сначала внимательно проверить все данные — даты приема на работу и увольнения, название предприятия, должность и периоды без страховых взносов. Если ошибка подтверждается, следует обратиться к работодателю с заявлением об исправлении отчетности и представлении уточняющих данных в Пенсионный фонд.
Также можно подать заявление в Пенсионный фонд Украины — через портал или лично — с приложением копий трудовой книжки и других подтверждающих документов. Фонд проводит проверку и вносит изменения при наличии оснований.
Если предприятие ликвидировано, необходимо обратиться в государственный архив для получения справки о периоде работы и подать ее в Пенсионный фонд. В случае отсутствия документов возможно установление факта трудовых отношений в судебном порядке.
Специалисты отмечают, что ошибки в электронной трудовой книжке могут повлиять на размер пенсии, право на льготный стаж, социальные выплаты и больничные. Поэтому проверять свой страховой стаж рекомендуют не реже одного раза в год.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.