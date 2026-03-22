«Ветеранський спорт» – держава профінансує спортзал та інвентар для захисників України

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що Уряд працює над створенням комплексної системи ветеранських послуг, яка дозволить кожному ветерану, кожній ветерані та їхнім родинам відчувати реальну підтримку держави.

Одним із таких інструментів є програма «Ветеранський спорт», запущена на початку 2025 року. Минулого року нею скористалися понад 311 тисяч ветеранів та ветеранок.

Щоквартально учасники програми можуть отримувати по 1500 грн для занять спортом у спортзалах, басейнах, спортивних секціях або на придбання необхідного інвентарю.

Прем’єрка наголосила, що спорт є ключовим елементом реабілітації та реінтеграції захисників, тому такі програми залишаються пріоритетними для Уряду.

Подати заявку на участь у програмі можна щоквартально через мобільний застосунок «Дія». Прийом заявок на наступний квартал розпочнеться з 1 квітня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.