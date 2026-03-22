«Ветеранский спорт» — государство профинансирует спортзал и инвентарь для защитников Украины

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что правительство работает над созданием комплексной системы ветеранских услуг, которая позволит каждому ветерану, каждой ветеранке и их семьям чувствовать реальную поддержку государства.

Одним из таких инструментов является программа «Ветеранский спорт», запущенная в начале 2025 года. В прошлом году ею воспользовались более 311 тысяч ветеранов и ветеранш.

Ежеквартально участники программы могут получать по 1500 грн для занятий спортом в спортзалах, бассейнах, спортивных секциях или на приобретение необходимого инвентаря.

Премьер-министр подчеркнула, что спорт является ключевым элементом реабилитации и реинтеграции защитников, поэтому такие программы остаются приоритетными для правительства.

Подать заявку на участие в программе можно ежеквартально через мобильное приложение «Дія». Прием заявок на следующий квартал начнется с 1 апреля.

