«Ветеранский спорт» — государство профинансирует спортзал и инвентарь для защитников Украины
Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что правительство работает над созданием комплексной системы ветеранских услуг, которая позволит каждому ветерану, каждой ветеранке и их семьям чувствовать реальную поддержку государства.
Одним из таких инструментов является программа «Ветеранский спорт», запущенная в начале 2025 года. В прошлом году ею воспользовались более 311 тысяч ветеранов и ветеранш.
Ежеквартально участники программы могут получать по 1500 грн для занятий спортом в спортзалах, бассейнах, спортивных секциях или на приобретение необходимого инвентаря.
Премьер-министр подчеркнула, что спорт является ключевым элементом реабилитации и реинтеграции защитников, поэтому такие программы остаются приоритетными для правительства.
Подать заявку на участие в программе можно ежеквартально через мобильное приложение «Дія». Прием заявок на следующий квартал начнется с 1 апреля.
