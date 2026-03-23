В Одесі судитимуть службовця однієї з РДА, який погорів на хабарі

11:25, 23 березня 2026
Чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.
В Одесі правоохоронці викрили 44-річного головного спеціаліста відділу контролю та моніторингу за станом території району однієї із районних адміністрацій Одеської міської ради, якого викрили у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди.

Посадовець отримав звернення від громадської організації щодо подружжя, яке нібито незаконно побудувало комплекс технічного обслуговування автомобілів на самовільно зайнятій земельній ділянці. Замість того, щоб провести перевірку, держслужбовець зустрівся з представником підприємців і висунув вимогу надати йому грошову винагороду.  

«За 1000 доларів він пообіцяв не здійснювати перевірку діяльності підприємців, незалежно від наявності порушень, не складати адміністративні матеріали та не вживати заходів щодо демонтажу СТО. А в разі відмови надати кошти погрожував негативними наслідками для бізнесу», - заявили у поліції.

Поліцейські затримали службовця у його автівці після одержання ним неправомірної вигоди. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у сумі 332 800 гривень, яким той скористався.

«За клопотанням слідчих, суд відсторонив службовця від займаної посади. Обвинувальний акт скерований до суду. Чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі із конфіскацією майна. Процесуальне керівництво у справі здійснювалося Пересипською окружною прокуратурою міста Одеси», - заявила старша слідча територіального підрозділу поліції Валентина Здорова.  

