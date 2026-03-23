В Одессе будут судить служащего одной из РГА, который погорел на взятке

В Одессе правоохранители разоблачили 44-летнего главного специалиста отдела контроля и мониторинга состояния территории района одной из районных администраций Одесского городского совета, которого уличили в вымогательстве и получении неправомерной выгоды.

Должностное лицо получило обращение от общественной организации относительно супружеской пары, которая якобы незаконно построила комплекс технического обслуживания автомобилей на самовольно занятом земельном участке. Вместо того чтобы провести проверку, госслужащий встретился с представителем предпринимателей и выдвинул требование предоставить ему денежное вознаграждение.

«За 1000 долларов он пообещал не проводить проверку деятельности предпринимателей, независимо от наличия нарушений, не составлять административные материалы и не принимать меры по демонтажу СТО. А в случае отказа предоставить средства угрожал негативными последствиями для бизнеса», — заявили в полиции.

Полицейские задержали служащего в его автомобиле после получения им неправомерной выгоды. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 332 800 гривен, которым он воспользовался.

«По ходатайству следователей суд отстранил служащего от занимаемой должности. Обвинительный акт направлен в суд. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Процессуальное руководство по делу осуществлялось Пересыпской окружной прокуратурой города Одессы», — заявила старший следователь территориального подразделения полиции Валентина Здоровая.

