  В Украине

В Одессе будут судить служащего одной из РГА, который погорел на взятке

11:25, 23 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Одессе правоохранители разоблачили 44-летнего главного специалиста отдела контроля и мониторинга состояния территории района одной из районных администраций Одесского городского совета, которого уличили в вымогательстве и получении неправомерной выгоды.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Должностное лицо получило обращение от общественной организации относительно супружеской пары, которая якобы незаконно построила комплекс технического обслуживания автомобилей на самовольно занятом земельном участке. Вместо того чтобы провести проверку, госслужащий встретился с представителем предпринимателей и выдвинул требование предоставить ему денежное вознаграждение.

«За 1000 долларов он пообещал не проводить проверку деятельности предпринимателей, независимо от наличия нарушений, не составлять административные материалы и не принимать меры по демонтажу СТО. А в случае отказа предоставить средства угрожал негативными последствиями для бизнеса», — заявили в полиции.

Полицейские задержали служащего в его автомобиле после получения им неправомерной выгоды. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 332 800 гривен, которым он воспользовался.

«По ходатайству следователей суд отстранил служащего от занимаемой должности. Обвинительный акт направлен в суд. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Процессуальное руководство по делу осуществлялось Пересыпской окружной прокуратурой города Одессы», — заявила старший следователь территориального подразделения полиции Валентина Здоровая.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Национальная полиция взятка Одесса

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]