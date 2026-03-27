Рада створила робочу групу для реформування програми єОселя та розширення доступу до іпотеки

У Верховній Раді створили робочу групу для вдосконалення програми єОселя.

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на засіданні 26 березня ухвалив рішення створити Робочу групу з питань удосконалення механізмів реалізації державної програми доступного іпотечного кредитування.

Як повідомили у парламенті, метою діяльності групи є підготовка узгоджених пропозицій щодо змін до законодавства та покращення державної житлової політики. Зокрема, йдеться про підвищення ефективності програми «єОселя», розширення доступу громадян до іпотеки, а також забезпечення прозорості та сталості відповідних фінансово-кредитних інструментів.

Співголовами цієї Робочої групи визначено голову Комітету Олену Шуляк та голову підкомітету з питань житлової політики та захисту інвестицій в об'єкти будівництва Комітету Андрія Стріхарського.

До роботи планують залучити народних депутатів, представників Апарату Верховної Ради, центральних органів виконавчої влади, Національного банку, ПрАТ «Українська фінансова житлова компанія», банківські установи, експертів і профільні асоціації.

Нагадаємо, що раніше Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що програма «єОселя» є досить популярною та затребуваною. Водночас, за його словами, її обсяги за весь час існування є непорівнюваними з тим запитом, який сьогодні існує на доступне житло.

Гетманцев зазначив, що рішенням має стати нова масштабна державна програма пільгової іпотеки, яка буде сфокусована на вирішенні житлових проблем соціально незахищених категорій населення. За його словами, вона має охопити щонайменше мільйон сімей та передбачати декілька джерел фінансування.

Також він повідомив, що вже проводиться підготовча робота для того, щоб якнайшвидше запустити нову програму доступного житла.

