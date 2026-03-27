Рада створила робочу групу для реформування програми єОселя та розширення доступу до іпотеки

20:08, 27 березня 2026
У Верховній Раді створили робочу групу для вдосконалення програми єОселя.
Рада створила робочу групу для реформування програми єОселя та розширення доступу до іпотеки
Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на засіданні 26 березня ухвалив рішення створити Робочу групу з питань удосконалення механізмів реалізації державної програми доступного іпотечного кредитування.

Як повідомили у парламенті, метою діяльності групи є підготовка узгоджених пропозицій щодо змін до законодавства та покращення державної житлової політики. Зокрема, йдеться про підвищення ефективності програми «єОселя», розширення доступу громадян до іпотеки, а також забезпечення прозорості та  сталості відповідних фінансово-кредитних інструментів.

Співголовами цієї Робочої групи визначено голову Комітету Олену Шуляк та голову підкомітету з питань житлової політики та захисту інвестицій в об'єкти будівництва Комітету Андрія Стріхарського.

До роботи планують залучити народних депутатів, представників Апарату Верховної Ради, центральних органів виконавчої влади, Національного банку, ПрАТ «Українська фінансова житлова компанія», банківські установи, експертів і профільні асоціації.

Нагадаємо, що раніше Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що програма «єОселя» є досить популярною та затребуваною. Водночас, за його словами, її обсяги за весь час існування є непорівнюваними з тим запитом, який сьогодні існує на доступне житло.

Гетманцев зазначив, що рішенням має стати нова масштабна державна програма пільгової іпотеки, яка буде сфокусована на вирішенні житлових проблем соціально незахищених категорій населення. За його словами, вона має охопити щонайменше мільйон сімей та передбачати декілька джерел фінансування.

Також він повідомив, що вже проводиться підготовча робота для того, щоб якнайшвидше запустити нову програму доступного житла.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Нова система балів визначить графік перевірок бізнесу

Держава пропонує кожному аспекту діяльності підприємства присвоювати певну кількість балів.

Мирова угода не блокує аліменти: Верховний Суд про пріоритет інтересів дитини

Верховний Суд зазначив, що мирова угода між батьками не виключає можливості стягнення аліментів, а дитина не є стороною такої угоди.

Фіналісти визначені: конкурс на голову Держмитслужби вийшов на завершальний етап

Конкурсна комісія визначила фіналістів на посаду очільника Держмитслужби — Ореста Мандзія та Руслана Даменцова.

Під маскою споживчого кредиту: Верховний Суд дозволив стягувати іпотеку за комерційні борги під час війни

Верховний Суд підтвердив: мораторій на примусову реалізацію іпотечного майна фізичних осіб під час воєнного стану не поширюється на кредити, видані для підприємницької діяльності.

Військовослужбовців обмежать у доступі до гральних закладів: Мінцифри готує відповідний механізм

За ініціативою Мінцифри ідентифікація гравців у закладах азартних ігор включатиме обов’язкову перевірку за Реєстром військовослужбовців.

