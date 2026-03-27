  1. В Украине

Рада создала рабочую группу для реформирования программы еОселя и расширения доступа к ипотеке

20:08, 27 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства на заседании 26 марта принял решение создать Рабочую группу по вопросам совершенствования механизмов реализации государственной программы доступного ипотечного кредитования.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщили в парламенте, целью деятельности группы является подготовка согласованных предложений по внесению изменений в законодательство и улучшению государственной жилищной политики. В частности, речь идет о повышении эффективности программы «еОселя», расширении доступа граждан к ипотеке, а также обеспечении прозрачности и устойчивости соответствующих финансово-кредитных инструментов.

Сопредседателями этой Рабочей группы определены глава Комитета Елена Шуляк и глава подкомитета по вопросам жилищной политики и защиты инвестиций в объекты строительства Комитета Андрей Стрихарский.

К работе планируют привлечь народных депутатов, представителей Аппарата Верховной Рады, центральных органов исполнительной власти, Национального банка, ЧАО «Украинская финансовая жилищная компания», банковские учреждения, экспертов и профильные ассоциации.

Напомним, что ранее председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что программа «еОселя» является достаточно популярной и востребованной. В то же время, по его словам, ее масштабы за все время существования несопоставимы с тем запросом, который сегодня существует на доступное жилье.

Гетманцев отметил, что решением должна стать новая масштабная государственная программа льготной ипотеки, которая будет сфокусирована на решении жилищных проблем социально незащищенных категорий населения. По его словам, она должна охватить как минимум миллион семей и предусматривать несколько источников финансирования.

Также он сообщил, что уже проводится подготовительная работа для того, чтобы как можно быстрее запустить новую программу доступного жилья.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины еОселя

Лента новостей

Блоги
Публикации
Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]