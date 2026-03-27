  1. В Україні

Побиття 60-річного рибалки під час спроби мобілізації: у ТЦК зробили заяву щодо інциденту

14:36, 27 березня 2026
У ТЦК заявили, що «у ході інциденту громадянин завдав удару військовослужбовцю ТЦК та СП в обличчя».
Фото: ДБР
Як раніше писала «Судово-юридична газета», працівники ДБР затримали начальника групи одного з відділів Ковельського РТЦК та СП, який разом з іншими військовослужбовцями застосував надмірну силу до 60-річного рибалку під час спроби мобілізації.

Згодом у Волинський обласний ТЦК зробив заяву щодо інциденту.

Там зазначили, що військовослужбовці ТЦК діяли в межах виконання службових обов’язків та звернулися до громадянина із законною вимогою надати військово-облікові документи. Під час спілкування громадянин відмовився виконати законну вимогу, що спричинило конфліктну ситуацію і «надалі з його боку була зафіксована агресивна поведінка».

«У ході інциденту громадянин завдав удару військовослужбовцю ТЦК та СП в обличчя. З метою припинення протиправних дій до нього було застосовано слізогінний газ. Електрошокер не застосовувався. Після цього громадянин зачинився у власному автомобілі та відмовився надавати документи і будь-які пояснення.

Водночас окремі дії військовослужбовця ТЦК та СП після інциденту також отримали правову оцінку.

Унаслідок події військовослужбовець отримав легкі тілесні ушкодження та звернувся за медичною допомогою.

За цим фактом внесено відомості до ЄРДР. Досудове розслідування триває», - йдеться у заяві.

Там додали, що літній чоловік внаслідок конфлікту має накол кістки одного з пальців руки, «побиття чи жорстокого поводження з ним не було».

Волинський обласний ТЦК заявив, що у повному обсязі сприяє роботі правоохоронних органів.

«Наголошуємо, що остаточна правова оцінка діям усіх учасників інциденту буде надана виключно за результатами досудового розслідування.

Закликаємо користуватися інформацією лише з офіційних джерел та утримуватися від передчасних висновків», - додали у ТЦК.

