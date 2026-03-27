Избиение 60-летнего рыбака во время попытки мобилизации: в ТЦК сделали заявление об инциденте

14:36, 27 марта 2026
В ТЦК заявили, что «в ходе инцидента гражданин нанес удар военнослужащему ТЦК и СП в лицо».
Фото: ГБР
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», сотрудники ГБР задержали начальника группы одного из отделов Ковельского РТЦК и СП, который вместе с другими военнослужащими применил чрезмерную силу к 60-летнему рыбаку во время попытки мобилизации.

Позже Волынский областной ТЦК сделал заявление по поводу инцидента.

Там отметили, что военнослужащие ТЦК действовали в рамках выполнения служебных обязанностей и обратились к гражданину с законным требованием предоставить военно-учетные документы. Во время общения гражданин отказался выполнить законное требование, что привело к конфликтной ситуации, и «в дальнейшем с его стороны была зафиксирована агрессивная поведение».

«В ходе инцидента гражданин нанес удар военнослужащему ТЦК и СП в лицо. С целью прекращения противоправных действий к нему был применен слезоточивый газ. Электрошокер не применялся. После этого гражданин закрылся в собственном автомобиле и отказался предоставлять документы и какие-либо объяснения.

В то же время отдельные действия военнослужащего ТЦК и СП после инцидента также получили правовую оценку.

В результате происшествия военнослужащий получил легкие телесные повреждения и обратился за медицинской помощью.

По данному факту внесены сведения в ЕРДР. Досудебное расследование продолжается», — говорится в заявлении.

Там добавили, что пожилой мужчина в результате конфликта получил надкол кости одного из пальцев руки, «избиения или жестокого обращения с ним не было».

Волынский областной ТЦК заявил, что в полном объеме содействует работе правоохранительных органов.

«Подчеркиваем, что окончательная правовая оценка действиям всех участников инцидента будет дана исключительно по результатам досудебного расследования.

Призываем пользоваться информацией только из официальных источников и воздерживаться от преждевременных выводов», — добавили в ТЦК.

ГБР ТЦК

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Новая система баллов определит график проверок бизнеса

Государство предлагает каждому аспекту деятельности предприятия присваивать определенное количество баллов.

Мировое соглашение не блокирует алименты: Верховный Суд о приоритете интересов ребенка

Верховный Суд отметил, что мировое соглашение между родителями не исключает возможности взыскания алиментов, а ребенок не является стороной такого соглашения.

Финалисты определены: конкурс на главу Государственной таможенной службы вышел на завершающий этап

Конкурсная комиссия определила финалистов на должность руководителя Государственной таможенной службы — Ореста Мандзия и Руслана Даменцова.

Под маской потребительского кредита: Верховный Суд разрешил взыскивать ипотеку за коммерческие долги во время войны

Верховный Суд подтвердил: мораторий на принудительную реализацию ипотечного имущества физических лиц во время военного положения не распространяется на кредиты, выданные для предпринимательской деятельности.

Военнослужащих ограничат в доступе к игорным заведениям: Минцифры готовит соответствующий механизм

По инициативе Минцифры идентификация игроков в заведениях азартных игр будет включать обязательную проверку по Реестру военнослужащих.

