Избиение 60-летнего рыбака во время попытки мобилизации: в ТЦК сделали заявление об инциденте
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», сотрудники ГБР задержали начальника группы одного из отделов Ковельского РТЦК и СП, который вместе с другими военнослужащими применил чрезмерную силу к 60-летнему рыбаку во время попытки мобилизации.
Позже Волынский областной ТЦК сделал заявление по поводу инцидента.
Там отметили, что военнослужащие ТЦК действовали в рамках выполнения служебных обязанностей и обратились к гражданину с законным требованием предоставить военно-учетные документы. Во время общения гражданин отказался выполнить законное требование, что привело к конфликтной ситуации, и «в дальнейшем с его стороны была зафиксирована агрессивная поведение».
«В ходе инцидента гражданин нанес удар военнослужащему ТЦК и СП в лицо. С целью прекращения противоправных действий к нему был применен слезоточивый газ. Электрошокер не применялся. После этого гражданин закрылся в собственном автомобиле и отказался предоставлять документы и какие-либо объяснения.
В то же время отдельные действия военнослужащего ТЦК и СП после инцидента также получили правовую оценку.
В результате происшествия военнослужащий получил легкие телесные повреждения и обратился за медицинской помощью.
По данному факту внесены сведения в ЕРДР. Досудебное расследование продолжается», — говорится в заявлении.
Там добавили, что пожилой мужчина в результате конфликта получил надкол кости одного из пальцев руки, «избиения или жестокого обращения с ним не было».
Волынский областной ТЦК заявил, что в полном объеме содействует работе правоохранительных органов.
«Подчеркиваем, что окончательная правовая оценка действиям всех участников инцидента будет дана исключительно по результатам досудебного расследования.
Призываем пользоваться информацией только из официальных источников и воздерживаться от преждевременных выводов», — добавили в ТЦК.
