Избиение 60-летнего рыбака во время попытки мобилизации: в ТЦК сделали заявление об инциденте

В ТЦК заявили, что «в ходе инцидента гражданин нанес удар военнослужащему ТЦК и СП в лицо».

Фото: ГБР

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», сотрудники ГБР задержали начальника группы одного из отделов Ковельского РТЦК и СП, который вместе с другими военнослужащими применил чрезмерную силу к 60-летнему рыбаку во время попытки мобилизации.

Позже Волынский областной ТЦК сделал заявление по поводу инцидента.

Там отметили, что военнослужащие ТЦК действовали в рамках выполнения служебных обязанностей и обратились к гражданину с законным требованием предоставить военно-учетные документы. Во время общения гражданин отказался выполнить законное требование, что привело к конфликтной ситуации, и «в дальнейшем с его стороны была зафиксирована агрессивная поведение».

«В ходе инцидента гражданин нанес удар военнослужащему ТЦК и СП в лицо. С целью прекращения противоправных действий к нему был применен слезоточивый газ. Электрошокер не применялся. После этого гражданин закрылся в собственном автомобиле и отказался предоставлять документы и какие-либо объяснения.

В то же время отдельные действия военнослужащего ТЦК и СП после инцидента также получили правовую оценку.

В результате происшествия военнослужащий получил легкие телесные повреждения и обратился за медицинской помощью.

По данному факту внесены сведения в ЕРДР. Досудебное расследование продолжается», — говорится в заявлении.

Там добавили, что пожилой мужчина в результате конфликта получил надкол кости одного из пальцев руки, «избиения или жестокого обращения с ним не было».

Волынский областной ТЦК заявил, что в полном объеме содействует работе правоохранительных органов.

«Подчеркиваем, что окончательная правовая оценка действиям всех участников инцидента будет дана исключительно по результатам досудебного расследования.

Призываем пользоваться информацией только из официальных источников и воздерживаться от преждевременных выводов», — добавили в ТЦК.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.