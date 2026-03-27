  В Україні

Миколу Шума обрано головою Господарського суду Волинської області

18:37, 27 березня 2026
За результатами таємного голосування більшістю голосів головою Господарського суду  Волинської області  обрано Миколу Шума.
Миколу Шума обрано головою Господарського суду Волинської області
У п’яницю, 27 березня, відбулися збори суддів Господарського суду Волинської області, під час яких обрали голову суду. Про це повідомив офіційний сайт суду.

Під час зборів суду шляхом таємного голосування головою суду був обраний суддя Микола Шум.

Відповідно до статті 20 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», заступників голови апеляційного суду обирають збори суддів із числа суддів відповідного суду. Строк їхніх повноважень становить три роки.

