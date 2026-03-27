Миколу Шума обрано головою Господарського суду Волинської області

За результатами таємного голосування більшістю голосів головою Господарського суду Волинської області обрано Миколу Шума.

У п’яницю, 27 березня, відбулися збори суддів Господарського суду Волинської області, під час яких обрали голову суду. Про це повідомив офіційний сайт суду.

Під час зборів суду шляхом таємного голосування головою суду був обраний суддя Микола Шум.

Відповідно до статті 20 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», заступників голови апеляційного суду обирають збори суддів із числа суддів відповідного суду. Строк їхніх повноважень становить три роки.

Раніше ми писали, що обрано голову Черкаського окружного адмінсуду.

