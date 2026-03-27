Николая Шума избрали председателем Хозяйственного суда Волынской области

По результатам тайного голосования большинством голосов председателем Хозяйственного суда Волынской области избран Николай Шум.

В пятницу, 27 марта, состоялось собрание судей Хозяйственного суда Волынской области, во время которого избрали председателя суда. Об этом сообщил официальный сайт суда.

Во время собрания суда путем тайного голосования председателем суда был избран судья Николай Шум.

В соответствии со статьей 20 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», заместителей председателя апелляционного суда избирают собрания судей из числа судей соответствующего суда. Срок их полномочий составляет три года.

