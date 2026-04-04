  1. В Україні

Обов’язкові пункти трудового договору: що перевірити перед підписанням

17:11, 4 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У Держпраці пояснили, які обов’язкові умови має містити трудовий договір та яку інформацію роботодавець повинен надати працівнику до початку роботи відповідно до вимог КЗпП України.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Держпраці роз’яснили, які саме умови обов’язково мають бути передбачені у трудовому договорі. Наголошується, що без наявності визначеного переліку ключових положень такий договір не може вважатися укладеним належним чином.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Трудовий договір – це угода між найманим працівником і роботодавцем. Останнім може бути компанія, ФОП і навіть фізична особа, яка наймає, наприклад,  водія або няню.

Трудовий договір повинен містити такі основні умови:

  • визначення трудової функції (посади працівника);
  • умови оплати праці;
  • місце виконання роботи;
  • дата початку трудових відносин.
  • Окрім базових умов, у договорах (контрактах) можуть передбачатися додаткові положення, зокрема:
  • зобов’язання щодо нерозголошення конфіденційної інформації;
  • умови про заборону конкуренції;
  • обмеження щодо переманювання персоналу;
  • захист прав інтелектуальної власності;
  • встановлення обмежень на сумісництво.

До фактичного початку роботи роботодавець зобов’язаний погодженим із працівником способом надати йому повну інформацію, а саме:

  • дані про місце роботи (включно з інформацією про роботодавця та його адресу), зміст трудових обов’язків (посада і функціонал), а також дату початку роботи;
  • визначення робочого місця та забезпечення необхідними ресурсами для виконання обов’язків;
  • права й обов’язки працівника, умови праці, наявні небезпечні чи шкідливі фактори, які ще не усунуті, можливий вплив на здоров’я, а також передбачені законодавством і колективним договором пільги та компенсації (під підпис);
  • правила внутрішнього трудового розпорядку або порядок встановлення режиму роботи, тривалість робочого часу та відпочинку, а також положення колективного договору (за його наявності);інформацію про
  • проходження інструктажів з охорони праці, виробничої санітарії, гігієни праці та пожежної безпеки;
  • порядок організації професійного навчання (якщо воно передбачене);
  • тривалість щорічної відпустки, а також умови і розмір оплати праці;
  • процедуру та строки повідомлення про припинення трудового договору відповідно до вимог КЗпП України, яких мають дотримуватися обидві сторони.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

договір КЗпП Держпраці трудові відносини

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]