Обов’язкові пункти трудового договору: що перевірити перед підписанням

У Держпраці пояснили, які обов’язкові умови має містити трудовий договір та яку інформацію роботодавець повинен надати працівнику до початку роботи відповідно до вимог КЗпП України.

У Держпраці роз’яснили, які саме умови обов’язково мають бути передбачені у трудовому договорі. Наголошується, що без наявності визначеного переліку ключових положень такий договір не може вважатися укладеним належним чином.

Трудовий договір – це угода між найманим працівником і роботодавцем. Останнім може бути компанія, ФОП і навіть фізична особа, яка наймає, наприклад, водія або няню.

Трудовий договір повинен містити такі основні умови:

визначення трудової функції (посади працівника);

умови оплати праці;

місце виконання роботи;

дата початку трудових відносин.

Окрім базових умов, у договорах (контрактах) можуть передбачатися додаткові положення, зокрема:

зобов’язання щодо нерозголошення конфіденційної інформації;

умови про заборону конкуренції;

обмеження щодо переманювання персоналу;

захист прав інтелектуальної власності;

встановлення обмежень на сумісництво.

До фактичного початку роботи роботодавець зобов’язаний погодженим із працівником способом надати йому повну інформацію, а саме:

дані про місце роботи (включно з інформацією про роботодавця та його адресу), зміст трудових обов’язків (посада і функціонал), а також дату початку роботи;

визначення робочого місця та забезпечення необхідними ресурсами для виконання обов’язків;

права й обов’язки працівника, умови праці, наявні небезпечні чи шкідливі фактори, які ще не усунуті, можливий вплив на здоров’я, а також передбачені законодавством і колективним договором пільги та компенсації (під підпис);

правила внутрішнього трудового розпорядку або порядок встановлення режиму роботи, тривалість робочого часу та відпочинку, а також положення колективного договору (за його наявності);інформацію про

проходження інструктажів з охорони праці, виробничої санітарії, гігієни праці та пожежної безпеки;

порядок організації професійного навчання (якщо воно передбачене);

тривалість щорічної відпустки, а також умови і розмір оплати праці;

процедуру та строки повідомлення про припинення трудового договору відповідно до вимог КЗпП України, яких мають дотримуватися обидві сторони.

