Обов’язкові пункти трудового договору: що перевірити перед підписанням
17:11, 4 квітня 2026
У Держпраці пояснили, які обов’язкові умови має містити трудовий договір та яку інформацію роботодавець повинен надати працівнику до початку роботи відповідно до вимог КЗпП України.
У Держпраці роз’яснили, які саме умови обов’язково мають бути передбачені у трудовому договорі. Наголошується, що без наявності визначеного переліку ключових положень такий договір не може вважатися укладеним належним чином.
Трудовий договір – це угода між найманим працівником і роботодавцем. Останнім може бути компанія, ФОП і навіть фізична особа, яка наймає, наприклад, водія або няню.
Трудовий договір повинен містити такі основні умови:
- визначення трудової функції (посади працівника);
- умови оплати праці;
- місце виконання роботи;
- дата початку трудових відносин.
- Окрім базових умов, у договорах (контрактах) можуть передбачатися додаткові положення, зокрема:
- зобов’язання щодо нерозголошення конфіденційної інформації;
- умови про заборону конкуренції;
- обмеження щодо переманювання персоналу;
- захист прав інтелектуальної власності;
- встановлення обмежень на сумісництво.
До фактичного початку роботи роботодавець зобов’язаний погодженим із працівником способом надати йому повну інформацію, а саме:
- дані про місце роботи (включно з інформацією про роботодавця та його адресу), зміст трудових обов’язків (посада і функціонал), а також дату початку роботи;
- визначення робочого місця та забезпечення необхідними ресурсами для виконання обов’язків;
- права й обов’язки працівника, умови праці, наявні небезпечні чи шкідливі фактори, які ще не усунуті, можливий вплив на здоров’я, а також передбачені законодавством і колективним договором пільги та компенсації (під підпис);
- правила внутрішнього трудового розпорядку або порядок встановлення режиму роботи, тривалість робочого часу та відпочинку, а також положення колективного договору (за його наявності);інформацію про
- проходження інструктажів з охорони праці, виробничої санітарії, гігієни праці та пожежної безпеки;
- порядок організації професійного навчання (якщо воно передбачене);
- тривалість щорічної відпустки, а також умови і розмір оплати праці;
- процедуру та строки повідомлення про припинення трудового договору відповідно до вимог КЗпП України, яких мають дотримуватися обидві сторони.
