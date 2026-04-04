Обязательные пункты трудового договора: что проверить перед подписанием
В Гоструда разъяснили, какие именно условия обязательно должны быть предусмотрены в трудовом договоре. Подчеркивается, что без наличия установленного перечня ключевых положений такой договор не может считаться надлежащим образом заключенным.
Трудовой договор — это соглашение между наемным работником и работодателем. Последним может выступать компания, ФОП или даже физическое лицо, которое нанимает, например, водителя или няню.
Трудовой договор должен содержать следующие основные условия:
- определение трудовой функции (должности работника);
- условия оплаты труда;
- место выполнения работы;
- дата начала трудовых отношений.
- Помимо базовых условий, в договорах (контрактах) могут предусматриваться дополнительные положения, в частности:
- обязательства по неразглашению конфиденциальной информации;
- условия о запрете конкуренции;ограничения по переманиванию персонала;
- защита прав интеллектуальной собственности;
- установление ограничений на совместительство.
До фактического начала работы работодатель обязан согласованным с работником способом предоставить ему полную информацию, а именно:
- сведения о месте работы (включая информацию о работодателе и его адресе), содержание трудовых обязанностей (должность и функционал), а также дату начала работы;
- определение рабочего места и обеспечение необходимыми средствами для выполнения обязанностей;
- права и обязанности работника, условия труда, наличие на рабочем месте опасных и вредных производственных факторов, которые еще не устранены, возможное влияние на здоровье, а также предусмотренные законодательством и коллективным договором льготы и компенсации (под подпись);
- правила внутреннего трудового распорядка или порядок установления режима работы, продолжительность рабочего времени и отдыха, а также положения коллективного договора (при его наличии);
- информацию о прохождении инструктажей по охране труда, производственной санитарии, гигиене труда и пожарной безопасности;
- порядок организации профессионального обучения работников (если оно предусмотрено);
- продолжительность ежегодного отпуска, а также условия и размер оплаты труда;
- процедуру и сроки уведомления о прекращении трудового договора в соответствии с требованиями КЗпП України, которых должны придерживаться обе стороны.
