  1. В Украине

Обязательные пункты трудового договора: что проверить перед подписанием

17:11, 4 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Гоструда объяснили, какие обязательные условия должен содержать трудовой договор и какую информацию работодатель должен предоставить работнику до начала работы в соответствии с требованиями КЗоТ Украины.
В Гоструда разъяснили, какие именно условия обязательно должны быть предусмотрены в трудовом договоре. Подчеркивается, что без наличия установленного перечня ключевых положений такой договор не может считаться надлежащим образом заключенным.

Трудовой договор — это соглашение между наемным работником и работодателем. Последним может выступать компания, ФОП или даже физическое лицо, которое нанимает, например, водителя или няню.

Трудовой договор должен содержать следующие основные условия:

  • определение трудовой функции (должности работника);
  • условия оплаты труда;
  • место выполнения работы;
  • дата начала трудовых отношений.
  • Помимо базовых условий, в договорах (контрактах) могут предусматриваться дополнительные положения, в частности:
  • обязательства по неразглашению конфиденциальной информации;
  • условия о запрете конкуренции;ограничения по переманиванию персонала;
  • защита прав интеллектуальной собственности;
  • установление ограничений на совместительство.

До фактического начала работы работодатель обязан согласованным с работником способом предоставить ему полную информацию, а именно:

  • сведения о месте работы (включая информацию о работодателе и его адресе), содержание трудовых обязанностей (должность и функционал), а также дату начала работы;
  • определение рабочего места и обеспечение необходимыми средствами для выполнения обязанностей;
  • права и обязанности работника, условия труда, наличие на рабочем месте опасных и вредных производственных факторов, которые еще не устранены, возможное влияние на здоровье, а также предусмотренные законодательством и коллективным договором льготы и компенсации (под подпись);
  • правила внутреннего трудового распорядка или порядок установления режима работы, продолжительность рабочего времени и отдыха, а также положения коллективного договора (при его наличии);
  • информацию о прохождении инструктажей по охране труда, производственной санитарии, гигиене труда и пожарной безопасности;
  • порядок организации профессионального обучения работников (если оно предусмотрено);
  • продолжительность ежегодного отпуска, а также условия и размер оплаты труда;
  • процедуру и сроки уведомления о прекращении трудового договора в соответствии с требованиями КЗпП України, которых должны придерживаться обе стороны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
КАС ВС просит Большую Палату отступить от заключения о правилах начисления судейского вознаграждения

КАС ВС пришел к выводу о наличии системной правовой проблемы в начислении судейского вознаграждения за предыдущие годы.

БП ВС подтвердила, что судья в уголовном процессе не имеет права удовлетворять собственный самоотвод самостоятельно

БП ВС окончательно приравняла порядок рассмотрения заявлений о самоотводе к процедуре отвода судьи.

Работодатель обязан предлагать даже временные и срочные вакансии при сокращении — позиция ВС

Верховный Суд разъяснил, что при сокращении работодатель обязан предлагать работнику все имеющиеся вакансии, включая временные и срочные, а невыполнение этой обязанности влечёт незаконность увольнения и взыскание среднего заработка за время вынужденного прогула.

Ошибки в Резерв+ и штрафы в 17 тысяч: в Раде зарегистрировали проект об автоматическом исключении женщин из воинского учета

Системная проблема с незаконной постановкой женщин на воинский учет, которая ранее решалась исключительно через суды, наконец получила шанс на законодательное урегулирование.

Работников ТЦК предлагают штрафовать за «бусификацию» и ошибки в реестре военнообязанных

В парламенте инициируют внедрение персональной ответственности для должностных лиц ТЦК за нарушение прав граждан.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]