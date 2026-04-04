Обязательные пункты трудового договора: что проверить перед подписанием

В Гоструда объяснили, какие обязательные условия должен содержать трудовой договор и какую информацию работодатель должен предоставить работнику до начала работы в соответствии с требованиями КЗоТ Украины.

В Гоструда разъяснили, какие именно условия обязательно должны быть предусмотрены в трудовом договоре. Подчеркивается, что без наличия установленного перечня ключевых положений такой договор не может считаться надлежащим образом заключенным.

Трудовой договор — это соглашение между наемным работником и работодателем. Последним может выступать компания, ФОП или даже физическое лицо, которое нанимает, например, водителя или няню.

Трудовой договор должен содержать следующие основные условия:

определение трудовой функции (должности работника);

условия оплаты труда;

место выполнения работы;

дата начала трудовых отношений.

Помимо базовых условий, в договорах (контрактах) могут предусматриваться дополнительные положения, в частности:

обязательства по неразглашению конфиденциальной информации;

условия о запрете конкуренции;ограничения по переманиванию персонала;

защита прав интеллектуальной собственности;

установление ограничений на совместительство.

До фактического начала работы работодатель обязан согласованным с работником способом предоставить ему полную информацию, а именно:

сведения о месте работы (включая информацию о работодателе и его адресе), содержание трудовых обязанностей (должность и функционал), а также дату начала работы;

определение рабочего места и обеспечение необходимыми средствами для выполнения обязанностей;

права и обязанности работника, условия труда, наличие на рабочем месте опасных и вредных производственных факторов, которые еще не устранены, возможное влияние на здоровье, а также предусмотренные законодательством и коллективным договором льготы и компенсации (под подпись);

правила внутреннего трудового распорядка или порядок установления режима работы, продолжительность рабочего времени и отдыха, а также положения коллективного договора (при его наличии);

информацию о прохождении инструктажей по охране труда, производственной санитарии, гигиене труда и пожарной безопасности;

порядок организации профессионального обучения работников (если оно предусмотрено);

продолжительность ежегодного отпуска, а также условия и размер оплаты труда;

процедуру и сроки уведомления о прекращении трудового договора в соответствии с требованиями КЗпП України, которых должны придерживаться обе стороны.

