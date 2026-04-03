Пропозиція України щодо припинення вогню на Великдень залишається чинною — Зеленський

Україна зберігає курс на перемир’я, попри відсутність конкретики з боку РФ.

Україна не відкликає ініціативу щодо великоднього припинення вогню, попри нечітку реакцію Москви. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

За словами Глави держави, відповідь російської сторони у публічному просторі не дає чіткого розуміння її позиції.

«Ми всі бачили в медійному просторі їхню відповідь: вони начебто до цього не готові. Не знаю, наскільки це серйозна відповідь», — вказав Зеленський.

Президент уточнив, що Україна вже передала відповідний запит американській стороні. Водночас залишається відкритим питання, чи зможуть Сполучені Штати донести цю позицію до Москви.

«Наша пропозиція щодо припинення вогню на Великдень залишається», — наголосив він.

