Предложение Украины о прекращении огня на Пасху остается в силе — Зеленский

12:18, 3 апреля 2026
Украина сохраняет курс на перемирие, несмотря на отсутствие конкретики со стороны РФ.
Украина не отзывает инициативу по пасхальному прекращению огня, несмотря на нечеткую реакцию Москвы. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

По словам Главы государства, ответ российской стороны в публичном пространстве не дает четкого понимания ее позиции.

«Мы все видели в медийном пространстве их ответ: они якобы к этому не готовы. Не знаю, насколько это серьезный ответ», — указал Зеленский.

Президент уточнил, что Украина уже передала соответствующий запрос американской стороне. В то же время остается открытым вопрос, смогут ли Соединенные Штаты донести эту позицию до Москвы.

«Наше предложение по прекращению огня на Пасху остается», — подчеркнул он.

Владимир Зеленский

КАС ВС просит Большую Палату отступить от заключения о правилах начисления судейского вознаграждения

КАС ВС пришел к выводу о наличии системной правовой проблемы в начислении судейского вознаграждения за предыдущие годы.

БП ВС подтвердила, что судья в уголовном процессе не имеет права удовлетворять собственный самоотвод самостоятельно

БП ВС окончательно приравняла порядок рассмотрения заявлений о самоотводе к процедуре отвода судьи.

Работодатель обязан предлагать даже временные и срочные вакансии при сокращении — позиция ВС

Верховный Суд разъяснил, что при сокращении работодатель обязан предлагать работнику все имеющиеся вакансии, включая временные и срочные, а невыполнение этой обязанности влечёт незаконность увольнения и взыскание среднего заработка за время вынужденного прогула.

Ошибки в Резерв+ и штрафы в 17 тысяч: в Раде зарегистрировали проект об автоматическом исключении женщин из воинского учета

Системная проблема с незаконной постановкой женщин на воинский учет, которая ранее решалась исключительно через суды, наконец получила шанс на законодательное урегулирование.

Работников ТЦК предлагают штрафовать за «бусификацию» и ошибки в реестре военнообязанных

В парламенте инициируют внедрение персональной ответственности для должностных лиц ТЦК за нарушение прав граждан.

