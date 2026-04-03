Предложение Украины о прекращении огня на Пасху остается в силе — Зеленский

Украина сохраняет курс на перемирие, несмотря на отсутствие конкретики со стороны РФ.

Украина не отзывает инициативу по пасхальному прекращению огня, несмотря на нечеткую реакцию Москвы. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

По словам Главы государства, ответ российской стороны в публичном пространстве не дает четкого понимания ее позиции.

«Мы все видели в медийном пространстве их ответ: они якобы к этому не готовы. Не знаю, насколько это серьезный ответ», — указал Зеленский.

Президент уточнил, что Украина уже передала соответствующий запрос американской стороне. В то же время остается открытым вопрос, смогут ли Соединенные Штаты донести эту позицию до Москвы.

«Наше предложение по прекращению огня на Пасху остается», — подчеркнул он.

