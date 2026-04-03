Предложение Украины о прекращении огня на Пасху остается в силе — Зеленский
Украина не отзывает инициативу по пасхальному прекращению огня, несмотря на нечеткую реакцию Москвы. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами.
По словам Главы государства, ответ российской стороны в публичном пространстве не дает четкого понимания ее позиции.
«Мы все видели в медийном пространстве их ответ: они якобы к этому не готовы. Не знаю, насколько это серьезный ответ», — указал Зеленский.
Президент уточнил, что Украина уже передала соответствующий запрос американской стороне. В то же время остается открытым вопрос, смогут ли Соединенные Штаты донести эту позицию до Москвы.
«Наше предложение по прекращению огня на Пасху остается», — подчеркнул он.
