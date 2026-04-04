Як отримати довідку про доходи через представника: пояснення податкової

Податкова служба роз’яснила, як фізичні особи можуть отримати довідку про доходи не лише особисто, а й через представника.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Відповідно до Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів № 822 від 29 вересня 2017 року (зі змінами), громадянин може звернутися до податкового органу за місцем своєї податкової адреси або до будь-якого іншого контролюючого органу, якщо тимчасово перебуває поза межами свого населеного пункту. При цьому необхідно пред’явити документ, що посвідчує особу.

У разі звернення через представника, така особа повинна надати нотаріально посвідчену довіреність на отримання відомостей із Державного реєстру, власний документ, що посвідчує особу, а також копію документа довірителя з чітким зображенням.

Отримання інформації здійснюється за умови пред’явлення необхідних документів, після чого відповідні дані фіксуються у журналі видачі відомостей.

Крім того, дані про доходи можна переглянути онлайн через офіційний сервіс ДПС — «Електронний кабінет платника податків», а також скористатися безкоштовним мобільним застосунком «Моя інформація».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.