  1. В Україні

Як отримати довідку про доходи через представника: пояснення податкової

16:35, 4 квітня 2026
Податкова служба роз’яснила, як фізичні особи можуть отримати довідку про доходи не лише особисто, а й через представника.
Податкова служба нагадала, що фізична особа має можливість отримати довідку про доходи в паперовому вигляді не лише особисто, а й через свого представника.

Відповідно до Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів № 822 від 29 вересня 2017 року (зі змінами), громадянин може звернутися до податкового органу за місцем своєї податкової адреси або до будь-якого іншого контролюючого органу, якщо тимчасово перебуває поза межами свого населеного пункту. При цьому необхідно пред’явити документ, що посвідчує особу.

У разі звернення через представника, така особа повинна надати нотаріально посвідчену довіреність на отримання відомостей із Державного реєстру, власний документ, що посвідчує особу, а також копію документа довірителя з чітким зображенням.

Отримання інформації здійснюється за умови пред’явлення необхідних документів, після чого відповідні дані фіксуються у журналі видачі відомостей.

Крім того, дані про доходи можна переглянути онлайн через офіційний сервіс ДПС — «Електронний кабінет платника податків», а також скористатися безкоштовним мобільним застосунком «Моя інформація».

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

КАС ВС просить Велику Палату відступити від висновку про правила нарахування суддівської винагороди

КАС ВС дійшов висновку про наявність системної правової проблеми у нарахуванні суддівської винагороди за попередні роки.

ВП ВС підтвердила, що суддя в кримінальному процесі не має права задовольняти власний самовідвід самостійно

ВП ВС остаточно прирівняла порядок розгляду заяв про самовідвід до процедури відводу судді.

Роботодавець зобов’язаний пропонувати навіть тимчасові та строкові вакансії при скороченні — позиція ВС

Верховний Суд роз’яснив, що при скороченні роботодавець зобов’язаний пропонувати працівнику всі наявні вакансії, включно з тимчасовими та строковими, а невиконання цього обов’язку тягне незаконність звільнення та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

Помилки у Резерв + та штрафи у 17 тисяч: у Раді зареєстрували проєкт про автоматичне виключення жінок із військового обліку

Системна проблема з незаконним взяттям жінок на військовий облік, яка раніше вирішувалася виключно через суди, нарешті отримала шанс на законодавче врегулювання.

Працівників ТЦК пропонують штрафувати за «бусифікацію» та помилки в реєстрі військовозобов’язаних

У парламенті ініціюють впровадження персональної відповідальності для посадовців ТЦК за порушення прав громадян.

