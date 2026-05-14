В Одесі натовп перешкоджав затриманню чоловіка, який перебував у розшуку за СЗЧ

20:55, 14 травня 2026
Під час затримання чоловіка, розшукуваного за СЗЧ, натовп почав перешкоджати діям поліції та пошкодив службовий автомобіль.
Поліція Одеси проводить перевірку за фактом інциденту, що стався ввечері 14 травня у Приморському районі міста.

За інформацією правоохоронців, на вулиці Сонячній дільничні офіцери зупинили чоловіка для перевірки документів. Під час перевірки з’ясувалося, що він перебуває у розшуку як військовослужбовець, який самовільно залишив частину.

Під час затримання чоловіка для подальшої передачі Військовій службі правопорядку виникла конфліктна ситуація. У дії поліцейських втрутилася група людей, яка намагалася завадити правоохоронцям та заблокувала службовий транспорт.

У поліції також повідомили, що один із чоловіків металевим ланцюгом пошкодив службовий автомобіль.

На місце події прибули додаткові екіпажі патрульної поліції, спецпризначенці ТОР та слідчо-оперативна група.

Наразі кількох найактивніших учасників події доставили до територіального підрозділу поліції для встановлення всіх обставин та надання пояснень. Після збору всіх необхідних матеріалів події буде надано відповідну правову кваліфікацію. 

