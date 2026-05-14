В Одесі натовп перешкоджав затриманню чоловіка, який перебував у розшуку за СЗЧ

Під час затримання чоловіка, розшукуваного за СЗЧ, натовп почав перешкоджати діям поліції та пошкодив службовий автомобіль.

Поліція Одеси проводить перевірку за фактом інциденту, що стався ввечері 14 травня у Приморському районі міста.

За інформацією правоохоронців, на вулиці Сонячній дільничні офіцери зупинили чоловіка для перевірки документів. Під час перевірки з’ясувалося, що він перебуває у розшуку як військовослужбовець, який самовільно залишив частину.

Під час затримання чоловіка для подальшої передачі Військовій службі правопорядку виникла конфліктна ситуація. У дії поліцейських втрутилася група людей, яка намагалася завадити правоохоронцям та заблокувала службовий транспорт.

У поліції також повідомили, що один із чоловіків металевим ланцюгом пошкодив службовий автомобіль.

На місце події прибули додаткові екіпажі патрульної поліції, спецпризначенці ТОР та слідчо-оперативна група.

Наразі кількох найактивніших учасників події доставили до територіального підрозділу поліції для встановлення всіх обставин та надання пояснень. Після збору всіх необхідних матеріалів події буде надано відповідну правову кваліфікацію.

